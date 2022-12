Piden transportistas evitar nuevo incremento en costo de peaje

Irapuato, Gto. (OEM-Informex).- Irma Serrano Macías, vicepresidenta de la Federación Méxicoamericana de Transportistas de Guanajuato, A.C., dijo que hay preocupación en el sector debido a que se avizora un incremento en el costo de peaje que podría ser de 9% el próximo año, mismo que se sumaría al aumento en el costo de combustible que es un insumo indispensable para la operatividad de sus unidades.

Atenta contra economía de transportistas.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, refirió que a partir de enero próximo se pronostica un aumento no sólo en el costo del peaje sino también en combustibles, situación que ha pegado en el bolsillo de los transportistas en los últimos tres años.

Por ello hizo un atento llamado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que se garantice que no haya aumento en el costo de los peajes que encarece la productividad de los transportistas.

No han dado mantenimiento a autopistas.

De igual forma, dijo que la SICT tiene la obligación de no omitir la responsabilidad de estar vigilando que a quienes se les concesionaron las autopistas estén cumpliendo con la Norma 086, con la cual se garantiza el mantenimiento a las autopistas.

"Es un aumento bastante significativo porque empezando enero se vienen todos los incrementos, no nada más en las casetas, se viene en los combustibles y todo se está incrementando y desgraciadamente a nosotros los transportistas y de líderes de asociaciones de transporte, que vivimos día a día la problemática del transporte".

Dijo que es inconcebible que no haya certeza de que no habrá un nuevo aumento en el costo del peaje, toda vez que las condiciones físicas de las autopistas siguen siendo las mismas y no se ha hecho ninguna inversión para mejorarlas y solamente han hecho remiendos para reparar algunos tramos.

Refirió que el sector de autotransporte de carga es uno de los más afectados por la inflación y la carestía, y por ello buscan acuerdos con las autoridades federales para poner un alto a la carestia.

"La SICT no puede omitir la responsabilidad, tiene que estar vigilando que estén cumpliendo sobre todo la Norma 086, que es la encargada de estar vigilando todos estos mantenimientos y que tengan adecuados los señalamientos y todo eso, en todos los ámbitos, nos está pegando, a los transportistas nos pega más porque ahorita en temporada vacacional muchas empresas paran y mucho transporte se queda detenido, no hay carga y nos está pegando la inseguridad que tenemos, los robos de camiones que día a día se están llevando a cabo".