Piden por los desaparecidos y las familias buscadoras

León, Gto.- “Venimos a pedir por todos los desaparecidos, por las necesidades del mundo entero y por la paz”, dijo Felipe de Jesús Lerma quien acudió a misa del mediodía a Catedral para pedir por su primo hermano, encontrado sin vida después de un año de haber sido privado de la libertad.

La misa

Durante la misa oficiada este domingo en la Catedral Metropolitana de León, , por la paz de la familia y la paz interior.

“Los invito a ofrecer esta eucaristía por la paz de nuestro México para que Dios envié sabiduría a los gobernantes y siempre envíen el bien común de todos, busquen la paz en nuestras ciudades, para que generen estrategias de seguridad que nos lleven a un ambiente de paz”, dijo.

Fotos: Ricardo Sánchez | El Sol de León

Explicó que en el Evangelio según San Lucas, uno de sus discípulos le pidió a Jesús que lo enseñara a orar, lo que es un ejemplo de intercesión como la que hace una madre por sus hijos, un padre por su familia, o cuando se ve a alguien sufriendo y se espera que se mitigue ese dolor.

“A lo mejor muchos de nosotros no hemos sido sujetos de violencia, no hemos padecido la violencia pero estamos intercediendo para que Dios ayude a los que ya han sido violentados, perseguidos, calumniados, a los que se le ha privado de su libertad, a los que han sufrido la desaparición de un ser querido, a los que les han matado un ser querido y muchos de nosotros decimos no queremos estar en sus zapatos por eso queremos pedir por la paz de todos”, mencionó.

Para finalizar, dijo que el evangelio de este domingo invita a orar de los unos a los otros siempre y para pedir por los vivos y los difuntos porque tenemos fe que dios escuche y ayudará a todos por igual.