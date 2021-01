Pide Arzobispo escuchar al prójimo

El Arzobispo de la Arquidiócesis de León, en la homilía de la misa dominical, hizo un llamado a encontrarse en tiempos de pandemia, realizar un encuentro con Jesucristo y recibir su mensaje.

Monseñor Alfonso Cortés Contreras, dijo que estos son tiempos en los que ha costado mucho que las familias estén cerca.

Además, habló acercamientos que le quitan la dignidad al ser humano, encuentros violentos, para ofender y disminuir la dignidad humana.

El Arzobispo dijo que los seres humanos estamos para la escucha, para recibir un mensaje, una persona, escuchar es una necesidad fundamental de los seres humanos y a su vez, es un mandamiento de Dios.

“Como nos ha costado en este tiempo de pandemia, donde no nos encontramos, en que estamos separados en la distancia, y más aún nos dicen: “Debes estar separado”, nos ha costado no ver tan de cerca a la familia, los amigos, compañeros de la escuela, no ver a quienes queremos” reflexionó Cortés Contreras.

A su vez, habló de experiencias que le quitan la dignidad al ser humano, encuentros violentos, para deshacerse unos a otros, para ofender, dijo que eso debería ser denominado como desencuentros.

“Nosotros no podemos vivir sin los otros y este tiempo nos está poniendo en crisis, en una pregunta, a ver cuál es el sentido de mi vida, sólo o con los demás, a nivel espiritual si no hay un encuentro con Jesucristo, con su palabra, con sus sacramentos, nuestro cristianismo es sólo teoría” mencionó el Arzobispo.

Agregó que ese tipo de cristianismo no produce frutos, eso es solamente una superficialidad, dijo que la fe exige un encuentro con Dios.

“El que quiera ser cristiano debe estar dispuesto a escuchar a Dios para escuchar al prójimo” puntualizó Alfonso Cortés.