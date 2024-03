Pide Arquidiócesis de León evitar conflictos viales durante los días Santos

El padre Marcos Cortés, vocero de la Arquidiócesis de León, hizo un llamado a la paciencia vial durante esta Semana Santa, evitando conflictos de tránsito como el que ocurrió hace una semana en el bulevar San Juan Bosco entre dos hombres, donde uno terminó muerto y el otro detenido por las autoridades.

El sacerdote señaló que hoy en día la gente vive muy acelerada y agresiva, y muchos ya portan pistola, lo que puede desembocar en tragedias.

“Un llamado, pero para todos los días, primero porque creo que andamos muy acelerados en nuestra vida y desgraciadamente mucha gente ya cuenta con una pistola y pueden amenazar y hasta por un percance vial, ya vieron lo que ha pasado como lo de San Juan Bosco que por cualquier cosa discuten”, dijo.

Considerando que en estas vacaciones muchas familias salen de León o las calles de las colonias estarán cerradas por los viacrucis y eventos religiosos, el sacerdote pidió que sean pacientes mientras esperan en el tráfico.

“En la Semana Mayor efectivamente que no vayan a alterarse por el tráfico o que salgan muy temprano y no tarde para que no cause una situación incómoda en ustedes que van a salir y si les toca un poco de esperar que sean pacientes, que se pongan a platicar en familia, tenemos que tener una conciencia clara de que no podemos de cualquier cosa acelerarnos”, añadió.

Comentó que estas situaciones se viven porque mucha gente anda muy agresiva y que el caso de San Juan Bosco no es el único, pues conoce de otros parecidos.

“No sólo el Viernes Santo sino toda nuestra vida, yo lo veo así una reflexión para la sociedad, estamos muy agresivos en la cuestión vial, este caso fue el más llamativo, pero hay otros casos que por una situación ahí una persona que conocí murió”.