Don Francisco acudió a Presidencia en busca de una silla de ruedas

León, Gto.- Francisco Tavares Castillo tiene 80 años y vive en la colonia Chapalita, llegó al Miércoles Ciudadano con el apoyo de su nieta de 13 años para solicitar una silla de ruedas debido que hace seis meses le detectaron Parkinson -es un trastorno del movimiento y se caracteriza por un temblor en las manos y otras partes del cuerpo-, pero no la atendieron por ser menor de edad.

“No puedo caminar, dicen que tengo la enfermedad del Papa pero no puedo caminar y cuando me pongo nervioso tiemblo mucho más. Hace como seis meses me sentí mal y me dijeron que esta enfermedad viene de la cabeza”, dijo.

Con gran dificultad para caminar y con sus dos apoyos: su nieta de 13 años y un bastón hecho de palo de escoba que él mismo elaboró, don Francisco llegó a pedir apoyo en Presidencia Municipal para ver que requisitos tenía que llevar para tener lo que más anhela, una silla de ruedas para “sentirse útil”.

La menor, una vez formada en el módulo del DIF, no fue atendida porque le dijeron que sólo se podían dirigir con personas mayores de 18 años pero lo que no sabían es que el adulto mayor solo cuenta con el apoyo de su nieta y de su hija quien trabaja para pagar la renta y sacar adelante su familia.

Además, Francisco se cansa y solo puede dar unos pasos por ello se quedó esperando sentado en una silla.

El señor renta una casa en la calle Michoacán de la colonia antes mencionada, el objetivo de tener la silla de ruedas es poder trasladarse él solo a realizar sus compras porque a veces su nieta no puede ayudarlo en todas sus actividades.

Hace un mes que su esposa falleció y el no valerse por sí mismo le ha traído conflictos emocionales de los cuales ha caído en depresión, a veces le gustaría salir a dar una vuelta para despejarse de su dolor pero no cuenta con los medios.

“Yo fui pespuntador, trabajé muchos años pero ahora no puedo ni salir, no quiero ser una carga para nadie por eso vine a ver si la presidenta o una buena persona me regala una silla de ruedas para sentirme más agusto, útil y salir a despejarme”, comentó.

En cambio, su nieta, que es su única compañía ha dejado la escuela, solo concluyó la primaria debido a que tiene una enfermedad la cual no le permite hablar muy bien y es por ello que la menor a su vez no supo expresarse bien cuando fue a pedir el apoyo al Miércoles Ciudadano.