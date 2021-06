Pide alcaldesa electa de Moroleón protección por parte de FSPE

La presidenta municipal electa de Moroleón, Alma Denisse Sánchez Barragán, solicitó que sean las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) las que le brinden seguridad personal y rechazó que sean la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano quienes la cuiden.

Así lo informó el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien señaló que atenderá su petición y la de los otros 45 alcaldes con quienes habló durante el transcurso del jueves para manifestar su disposición para trabajar en conjunto por los municipios de la entidad.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que en el caso particular de Alma Denisse Sánchez Barragán tendrá una respuesta a la brevedad a la solicitud hecha de contar con seguridad por parte de la policía estatal.

“La candidata electa pide apoyo de las Fuerzas del Estado, no quiere Guardia, no quiere Ejército, quiere que la cuiden las Fuerzas del Estado y esa es la petición puntual que me hizo y ya quedamos que va a meter un escrito y se le va a resolver en la brevedad esta respuesta”, dijo el mandatario estatal.

Luego del asesinato de su madre, la candidata por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Alma Rosa Barragán Santiago, ocurrido el 25 de mayo durante un mitin político, Alma Denisse Sánchez Barragán fue designada por la dirigencia del partido naranja como la sucesora de su madre; sin embargo, para esos días la familia se había ido del estado y Sánchez Barragán sólo regresó a votar.

Ese día de la votación, cuando ingresó al estado, notificó a las autoridades estatales sobre su arribo y le brindaron protección desde que llegó hasta que se retiró. También el día que acudió a recibir su constancia e mayoría contó con la protección de la policía estatal.

Ahora, Alma Denisse Sánchez Barragán está en la conformación de su plan de gobierno, pero para ello tendrá que estar acudiendo a Moroleón y por ello la petición de contar con seguridad por parte de las FSPE.

Disposición de trabajar con los 46 alcaldes

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que luego de hablar con los 46 alcaldes y alcaldesas del estado vía telefónica, encontró un buen ánimo de trabajar en conjunto para que a todos los municipios les vaya bien.

Dijo que la petición más recurrente fue la de asistir a sus tomas de protesta, algo que dijo que será complicado, pero que tratará de acudir a los más que pueda.

“Hablé con los 46 alcaldesas y alcaldes electos, no me faltó ninguno, fue una llamada telefónica en donde en primer lugar lo que hice fue felicitarlos por el triunfo, a todos; segundo, decirles que las puertas del Palacio de Gobierno del Estado están abiertas para el diálogo, para construir a favor de sus municipios y la verdad fue una repuesta muy bien recibida, la respuesta que me dieron fue de que les agradaba la llamada, que ellos también están en la disposición de construir a favor de Guanajuato y de sus municipios, les pedí que como primer enlace buscaran al Jefe de Gabinete para ir agendando las reuniones, pero que vayan viendo algún problema urgente previo a las tomas de protesta de los cargos y creo que fue al final un buen ejercicio de un primer acercamiento”.