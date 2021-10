Responden leoneses a vacuna contra Covid-19 para niños y adolescentes

León, Gto.- Convencidos de que estar protegidos contra Covid-19 es vital para sobrellevar la pandemia, niños y adolescentes leoneses de la población de 12 a 17 años acudieron por su vacuna Pfizer contra el virus Sars-Cov-2 al Hospital General de León.

Ana Paola Jaramillo, de 17 años que padece obesidad, dijo que estaba feliz de recibir su vacuna contra Covid-19, ya que para ella es importante estar protegida en la pandemia por su vulnerabilidad y porque ya tuvo la enfermedad.

"Me siento bien porque si me enfermo de Covid-19, me da más grave, tengo sobrepeso y yo creo que es importante ponérnosla porque en cierta forma nos ayuda estar protegidos", mencionó.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, en una primera etapa se colocarán 4 mil 916 vacunas contra Covid-19 en la entidad, el secretario Daniel Alberto Díaz Martínez confirmó que seguirán llegando más biológico Pfizer para aplicarse a menores, conforme se vayan dando los registros de dicha población, con comorbilidades o bien con amparos legales.