Pese a recorte presupuestal, Guanajuato no detendrá su desarrollo: Reynoso

Irapuato, Gto. (OEM-Informex).- La Senadora de la República, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, dijo que el recorte de presupuesto a estados y municipios no detendrá el crecimiento de Guanajuato, pues es una entidad que durante la actual administración Federal ha sabido sobreponerse y seguir siendo referente en diversos rubros cómo económico, en materia de salud y en el desarrollo de los municipios.

Dinamismo económico de Guanajuato es envidiable.

Señaló que en la revisión que se realizó al presupuesto 2023 no hay nada nuevo, pues el recurso sigue siendo limitado como en otros años y refirió que pese al régimen de la Cuarta Transformación, Guanajuato seguirá creciendo y será el ejemplo para otras entidades, pues constantemente llegan nuevas inversiones, se generan más empleos y se atienden las necesidades de la población.

Destacó que la Federación no ha permitido los debates que anteriormente se hacían entre los legisladores y donde los municipios tenían la posibilidad de registrar proyectos para el desarrollo de las ciudades, sin embargo, dijo que ahora ya no existen.

"Lo que observamos se discutió en la Cámara de Diputados, es importante mencionar que el presupuesto no pasa por el Senado, sin embargo, en la revisión rápida que yo hice en realidad no hay nada nuevo, me refiero a que ni siquiera la discusión, no hay recursos adicionales para los municipios salvo lo que marca la ley, antes se daba un debate amplio donde los municipios podían registrar proyectos, donde se etiquetaban recursos para infraestructura y ahora no hay nada".

Destacó que la política federal pretende quitarle fuerza a los estados y municipios, pues se limitó el recurso para proyectos de infraestructura, no obstante, refirió que en Guanajuato no se detienen las acciones y pese a que el Gobierno Federal, encabezado por el presidente López Obrador busca castigar a la entidad no podrán detener el desarrollo del estado, ya que es un estado con dinamismo y con ciudadanos perseverantes.

Refirió que el recorte presupuestal ha tenido un impacto negativo en los órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y dijo que es por ello que los ciudadanos deben seguir luchando porque estos órganos no sigan siendo debilitados y pierdan su autonomía.

"Las únicas reasignaciones que se dieron fue en realidad para asignarle más recursos a los proyectos del presidente, disminuyendo el presupuesto de los órganos autónomos pero no se observa en la estructura que vaya a haber algo adicional o mejor para Guanajuato en el 2023 y podría decirlo que para ningún estado".