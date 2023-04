Personas defraudadas piden a Jefa de Gobierno ayuda para que les regresen su dinero [VIDEO]

León, Gto.- Con la esperanza de que Édgar e involucrados en presunto fraude millonario ocurrido en esta ciudad les regrese el cien por ciento de su dinero, llegaron con pancartas en mano para solicitar a Claudia Sheinbaum que le haga llegar el mensaje al presidente López Obrador para que no los desampare.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Lo anterior durante la Conferencia Magistral Política de Gobierno al Servicio del Pueblo que se lleva a cabo en Poliforum León.

Con quién tuvieron una conversación fue con Bárbara Botello quien les dará una cita en su despacho para hablar del tema.

"Se ha escuchado rumores que Édgar ya huyó del país y posteriormente su familia lo hará, entonces quién nos pagará nuestro dinero", comentaron.

"Nosotros buscamos una propuesta de Reforma al Artículo 266 para que el fraude sea calificado como delito grave", añadieron.

Además, pidieron que se investigue a fondo dicho fraude debido a que hay personas que levantaron su denuncia hace más de dos años y las carpetas de investigación no avanzan, pues de más de 200 denuncias ante la Fiscalía se presume que tan solo hay alrededor de 20 judicializadas.