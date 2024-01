Patito en la cabeza, la nueva tendencia de la Feria de León

León, Gto.- Traer un “Patito amarillo Kawaii” en la cabeza es la moda de la Feria Estatal de León. Hombres y mujeres gastan 50 pesos para adornar su cabeza, también hay de plástico de luz led y estos en la noche se ven bien padres.

Local Realizan pruebas para detectar enfermedades en la Feria

Es usual caminar por el Distrito León MX y ver a las familias con unos patitos ya sea en la cabeza y en la barba y es que más de uno quiere seguir esta tendencia que causó furor en Tik tok y ahora México así como en Perú, Brasil y Ecuador.

Algunas teorías apuntan que los patos amarillos en la cabeza fue un invento de un artista holandés, otros hacen referencia de su uso a una película de Netflix así como de un capítulo en que Homero de los Simpsons lleva un pájaro en la cabeza.

Lo que sí es un hecho es que la mayoría de las personas que lo usa tiene la creencia de que es para atraer la suerte y otras personas lo consideran un símbolo de ternura debido a que el término "Kawaii" viene del japonés que se traduce com "bonito" o "tierno".





PATITOS ES DE LO MÁS VENDIDO

Víctor Manuel Sánchez Cárdenas, es ciudadano del municipio de Doctor Mora, Guanajuato. Desde 1993 llegó a la Feria Estatal de León a vender juguetes, burbujas y toda la tendencia que año con año aparece.

Platicó que en cada edición hay novedades, por ejemplo, un tiempo se usaron las pelucas para niñas al estilo Monster High, otro año se usaban los chupones como collares o pulseras y así sucesivamente.

“Hoy los patitos son la sensación, pero cada año hay una moda diferente, nosotros los vendedores nos preparamos con tiempo para hacernos de nuestra mercancía y poder venderla aquí en la mejor Feria”, manifestó.

En su puesto, ubicado en cerca del edificio de Poliforum León, vende juguetes como perritos, gatitos que caminan dándole cuerda y estos están a 100 pesos así como las burbujas, espadas de juguetes con luz, por mencionar algunas.

Local Las nieves más tradicionales de Dolores Hidalgo

LA MEJOR FERIA FAMILIAR

Para Víctor, lo mejor que le ha pasado formar parte de esta Feria de León ya que anteriormente andaba de estado en estado y no ha conocido mejor lugar que esta bonita celebración, no solo por sus instalaciones sino por su concepto de familia.

“Yo andaba de feria en feria, aunque era muy cansado no me quejo, pero sí puedo asegurar que como esta Feria de León, no hay dos, es la mejor y además es familiar”, concluyó.