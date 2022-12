Parque Chapalita será gratuito todos los días a partir de enero del 2023

León Gto.- La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, anunció durante su participación en Planet Youth que el parque Chapalita a partir del primero de enero será gratuito todos los días del año, para que los vecinos y ciudadanos leoneses puedan disfrutar de sus instalaciones.

“Les quiero anunciar que Chapalita a partir del primero de enero, no solamente va a ser gratuita los domingos, Chapalita a partir del primero de enero va a ser gratuito todos los días del año, para que los niños lo puedan visitar”, mencionó Alejandra Gutiérrez.

Esto durante su participación en la ponencia sobre la gratuidad en los espacios públicos, dentro del congreso internacional para la prevención de adicciones Planet Youth, donde destacó la importancia de que los espacios públicos sean accesibles para la ciudadanía, como una forma de fomentar el deporte y la recreación, para alejar a las juventudes de las drogas.

Durante su participación relató que su decisión de la gratuidad en dicho parque surgió luego de una visita donde los jóvenes y niños de la colonia solicitaban que los dejaran usar las instalaciones para poder realizar actividades deportivas.

“Ese primer día que fuimos, al entrar estaban unos chavos y niños, el más grande tenía 20 años, y la gran mayoría tenía de entre 8, 9 y 10 años, estaban afuera y no los dejaban pasar, lo que yo les comenté es que los dejarán pasar en esta ocasión (...) uego me decían, que tres de los chavos que iban a entrar fueron detenidos una semana antes porque estaban consumiendo droga”, relató.

“Empiezan a platicarnos y me dicen: a ver jefa, pues de qué chingado sirven que esten estas instalaciones aquí tan bonitas, si ni siquiera podemos venir, a nosotros nos gusta jugar fútbol, pero no podemos venir porque no tenemos dinero para pagar y entonces estamos en la calle y luego me dicen ahora venimos los domingos, porque los domingos es gratuito”, añadió.

Así mismo explicó que la colonia es una de las colonias que encuentran en focos rojos debido a los altos índices delictivos y el consumo de droga en niños y adolescentes, por lo que el pase verde tanto en chapalita como en otros parques ha servido para que estos no recaigan en el mundo de las drogas.

“Es un foco rojo que nos quiere decir que hay muchos chavos que quieren hacer deporte que tenemos la oportunidad de jalarlos y que estén haciendo actividades positivas, que están ahí las instalaciones donde hoy nos cuestan y que podemos sacarle todavía muchísimo más provecho, inmediatamente hablé con los regidores de que tenemos que hacer algo, tenemos que sacarles más provecho a estas instalaciones”, explicó.

También relató que los jóvenes acordaron que, si las canchas empastadas de futbol serán utilizadas por ellos, se comprometen a cambio, recoger las instalaciones de la basura que dejan las familias después de realizar sus reuniones.

“Eso no se los pedí yo, ellos lo pusieron en la mesa para poder también ofrecer algo a la ciudad”, aclaró.

Además, señaló que con su implementación de "Pase Verde", las familias de León y en general los guanajuatenses que cuenten con su tarjeta “Contigo Sí” pueden ingresar gratis los domingos al Parque Metropolitano, Zoológico de León, Centro de Ciencias Explora y a las deportivas del municipio, desde entonces han sido más de 1.5 millones de personas han visitado de manera gratuita estos espacios.

Por último, agregó que a través de programas como “Estrellas de mi Delegación”, en la que se organizan torneos deportivos en las colonias, se promueve el deporte y la activación física, y por lo tanto se propicia que las y los jóvenes tengan una mejor gestión del tiempo libre lo que los ayude a evitar el consumo de drogas o alcohol.