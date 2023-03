¡Para los que más lo necesitan! En este lugar de Brisas del Campestre regalan 200 comidas al día

León, Gto. (OEM, Informex).- Una de las caras más amables y conocidas de Brisas del Campestre es la de Jorge Antonio García Ramírez, mejor conocida como Galilea en redes sociales y sus vecinos la conocen como una mujer altruista que ayuda a quien puede.

En entrevista compartió que desea que Brisas del Campestre, sea una colonia más cuidada y ella colabora, con un comedor comunitario y un dispensario médico.

Como la mayoría de los habitantes llegó a Brisas hace 5 años a vivir gracias a un crédito de Infonavit le alcanzó para un departamento calle Brisa de Ovar #101 en el tercer piso donde vive ella sola.

“Para mi somos una colonia marginada en muchos aspectos porque nadie nos voltea a ver, hay mucha pobreza y violencia doméstica”, dijo.

INFLUENCER

Galilea, también decidió subirse a la tendencia y abrir sus redes sociales y hacer contenido. Hace dos años y medio decidió crear contenido en redes sociales, al principio con la idea de cotorrear con su familia se denomina “Jotuber”.

Martha

Su gusto por la cocina la llevó a sus redes sociales. Comenzó a transmitir sus recetas y acabando la trasmisión regalaba la comida en su calle.

Claudia Ramírez

“Lo que no se puede negar es que hay mucha necesidad en esta colonia, yo desde que llegué apoye a mis vecinas con un kilo de tortillas, jitomates. La gente venía y me pedían un taco, para el camión, medicamento y veo todas las necesidades”.

ARRANCA COMEDOR COMUNITARIO

Desde que pasó la pandemia se le ocurrió tener un comedor comunitario, debido a que muchos de los habitantes de la colonia se quedaron sin empleo y, a otros no les alcanza para alimentar a sus hijos.

Valeria

Hace un mes junto a Claudia Ramírez y su tía Martha una mujer de la tercera edad sordomuda y Mary Flores, decidieron abrir de manera formal el comedor comunitario.

El primer día lograron entregar 60 comidas y actualmente regala de 150 a 200 comidas, los lunes, miércoles, jueves y viernes en un horario de 3:00 a 6:00 pm.

Mary Flores

A su causa se le unió su vecino que le presta las mesas y sillas, para que las personas puedan comer tranquilamente.

Desde las 2:00 de la tarde comienzan las filas, señoras con niños chiquitos, adultos mayores, pepenadores que viven solos, señores enfermos son las personas que más acuden.

Galilea

Para elegir el menú hacen una plática entre las cocineras para ver que preparan cada día, algunos de los menús son tinga de pollo con papas, arroz blanco, sopa de moñito y agua de avena, filete de pescado con arroz, nugget de pollo y ensalada.

CONTAGIA CON SU LABOR

Referente a de dónde saca el recurso económico para el comedor comentó que hay personas que la apoyan como un youtuber de la frontera y algunos seguidores que ven su labor social, además de otros vecinos como una carnicería y una tortillería de la misma colonia, por día gasta de mil 800 pesos a dos mil pesos.

En un futuro a corto plaza tiene pensado armar un dispensario médico, ya que en la colonia no cuentan con un Centro de Salud y espera que las autoridades municipales se acerquen a la colonia para apoyarlos.

LA BUENA CARA DE BRISAS DEL CAMPESTRE

Galilea se siente segura en su colonia, querida por sus vecinos que saben que si los puede apoyar lo hará, todo los que ahí viven sí no tiene para comer, tienen las puertas abiertas en su comedor donde no se discrimina a nadie, no hay ningún requisito sólo deben de comer los alimentos ahí.

“Es una satisfacción muy grande porque yo crecí con muchas carencias en mi niñez, y tengo muchas ganas de ayudar. Yo sé que un día Dios me lo va recompensar”, finalizó Galilea, la vecina activista de Brisas del Campestre.

UBICACIÓN

Calle Brisa de Ovar #101 en la colonia Brisas del Campestre.

Para las personas que deseen ayudar, pueden comunicarse al 477 274 82 50.