Para la arquidiócesis, en León opera semáforo naranja

León, Gto.- Según el vocero de la Arquidiócesis de León, el sacerdote Marcos Cortés Muñiz “aunque el semáforo del Covid en Guanajuato ha dejado de ser color rojo para pasar a color naranja, no hay fecha para la apertura de templos y celebración de misas”.

Pese a que desde la federación se señala a Guanajuato en color naranja, la autoridad estatal ha señalado que se encuentra en rojo.

El ministro de la iglesia dijo “sobre el tema, no hay nada nuevo, no hay una nueva indicación porque el semáforo naranja (sic) no contempla misas públicas” agregó.

La instrucción girada por el Arzobispo de León, Alfonso Cortés, es que se atenderán las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud del estado de Guanajuato y seguir los protocolos que ha emitido la Confederación del Episcopado Mexicano.

En base a un recorrido realizado por diversos templos de la ciudad, se logró apreciar que más de uno permanecen con sus puertas cerradas; las personas desde el exterior de los edificios realizan sus oraciones.

En los accesos principales de los templos se puede apreciar avisos por parte de los capellanes o párrocos, para aclarar que las misas para todo tipo de evento permanecen suspendidas.

En tanto en Catedral de León y Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, permanecen abiertos por un breve tiempo, pero sin celebrarse la santa misa.

Cortés Muñiz, indicó que las celebraciones en Catedral de León continuarán realizando de forma virtual, hasta en tanto las autoridades sanitarias no determinen otra acción.