Pandemia pone a prueba a familias

León, Gto.- La falta de ingresos y miedo al contagio, forman parte de los sentimientos que enfrentan los guanajuatenses durante la pandemia, informó la casa encuestadora Inmersa.

El objetivo de estos trabajos es el de contar con un panorama amplio de que tanto ha afectado a los guanajuatenses el encierro en la relación familiar, y que se practicó del 6 al 11 de mayo a 430 personas mayores de 18 años y aplicado online, con un margen de confianza del 95%, detalló dicha empresa.

Los guanajuatenses consideraron que el peor aspecto de permanecer en contingencia es la falta de ingreso por no poder salir a trabajar con un 42% de opinión, otro 31% dijo que su preocupación es miedo o riesgo de contagio por Covid-19, el que los niños no vayan a la escuela, el no salir a relajarse o divertirse, el cancelar eventos o viajes, estar con la familia son otros de los peores aspectos de la pandemia.

Algunas de las interrogantes planteadas fueron en torno al incremento de disputas familiares durante la cuarentena, el 48% considero que se han mantenido igual, el 34 % dijo que han aumentado y sólo el 18 % dijo que han disminuido.

Un 71% de los encuestados señaló no haber experimentado violencia, sobre un 29% que respondió si ser víctima de violencia en el hogar, al sufrir regaños (hijos), recibir insultos y levantarse la voz o incluso dejarse de hablar.

Los encuestado señalaron haber experimentado enfrentamientos durante la cuarentena con el esposo con un 28% en los casos, otro 28% indicó ninguno, un 24% consideró que han incrementado los conflictos con las y los hijos, otro documentaron ser con los hermanos, padres y suegro en un 11,8 y 1 por ciento respectivamente.

Destaca de acuerdo a los resultados obtenidos en la relación familiar, el 27% de los encuestados sufre estrés, 26% ansiedad, 25% insomnio, un 15% irritabilidad y un 5% dijo no padecen ninguno de los anteriores.

De acuerdo a la percepción de la dinámica familiar el 48% enfrenta algún tipo de tensión, un 45 % de las personas dijo vivir sin tensión y sólo un 7% enfrenta mucha tensión. Mientras que un 62% de las personas señala no enfrentar dificultad al resolver problemas familiares o con la pareja, el 34% acepto alguna dificultad y un 4% reconoció mucha dificultad para resolverlos.

Finamente Inmersa señaló que de los encuestados el 67% es casado (a) o bien vive en unión libre con hijos, un 17% son madres solteras, el 17% restante es divorciado y con hijos.