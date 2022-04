Pandemia aumentó el abandono y maltrato animal

El abandono y el maltrato animal se han incrementado en promedio 40%, debido a las consecuencias negativas de la pandemia, en especial por tema económico y las consecuencias mentales que trajo consigo el colapso de vida humana como se estaba acostumbrado, aseguraron protectores de animales.

Margarita López Mondragón, antropóloga y activista por los derechos de los animales, mencionó que la Ley de Protección a los Animales es letra muerta, por lo que se deben actualizar y estructurar los mecanismos específicos y viables para que sancione de manera económica incluso con cárcel a quienes maltraten.

Los reglamentos municipales deben actualizarse y cumplirse, como tal porque no se puede solapar la venta de cachorros procedentes de criadores clandestinos, en mercados, tianguis, entre otras cosas.

Aseguró que las adopciones son insuficientes, por lo que es necesario que desde el gobierno se lleven a cabo campañas masivas de concientización y esterilizaciones sobre todo en las colonias de la periferia, de donde salen muchos animales y la gente necesita de información acerca del tema.

Destacó que falta educación verídica, objetiva y real, acompañada de acciones concretas y coordinadas por parte del gobierno, pero también de parte de la ciudadanía “cada quien trabaja por su lado, nadie se coordina, tampoco se capacita, y lo que hacen es tomar son medidas paliativas”.

Expresó que no sólo en las calles, sino dentro de las casas y en los traspatios hay un “hervidero” de animales que se reproducen de forma masiva, y hay mucho maltrato que no se ve porque es difícil que la autoridad o las rescatistas ingresen a dichos lugares.

“Se ha incrementado la violencia contra los animales porque se ha elevado para todos los sectores por ejemplo para las mujeres, los grupos vulnerabilizados, y ahora son animales. (...) Con todo este desgaste emocional, económico hay un caos en la naturaleza y los últimos en pagarlo son ellos que no pueden hablar, no se pueden organizar, sólo reciben los efectos de una población al borde del colapso, que si no puede patear a un señor a la calle, vas y golpeas a tu perro”, precisó.

Indicó que no hay estudios que permitan tener claro cómo está en cifras reales tanto del abandono como del maltrato animal, porque ni siquiera las universidades lo consideran como un tema serio cuando es todo lo contrario, sin embargo través de las redes de apoyo de los animalistas se ven casos terribles diarios de abandono y violencia cada vez más fuerte.

Por su parte el activista Francisco Javier De León Murillo, mejor conocido como el “Iguano Mayor”, mencionó que adoptar un animal es una responsabilidad porque son seres vivos, pero muchas personas que adoptan, los regresan cuando ven que les mordisquean los muebles o que no les hacen caso, pero es un proceso de adaptación.

Coincidió con López Mondragón en que el abandono aumentó a partir de la pandemia, sobre todo por el tema de que muchos perdieron sus empleos, otros se enfermaron no sólo de Covid sino de diversos padecimientos.

Dijo que desde que Centro de Control y Bienestar Animal (CCBA) ofreció la línea de Escuadrón de Rescate Animal, sólo alentó para que más gente se deshiciera de sus animales, lo que se debe analizar.