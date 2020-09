Pagan menos comisión a vendedores por sorteo del 15 de septiembre

A unas horas de que se lleve a cabo el sorteo por el valor del avión presidencial, los expendedores de la Lotería Nacional están a punto de agotar la venta.

La mañana del lunes en el único puesto abierto en la zona peatonal de León quedan unos 25 o 30 cachitos, pero mientras la vendedora platica cómo va la venta, llega un señor que compra uno; luego una pareja hace lo mismo y otra señora, también se lleva su billete. En quince minutos vendió tres.

Pero no todo es felicidad para los vendedores. Por una razón que aún no les explican, solo en este sorteo en lugar de recibir 10 % de comisión de lo vendido, solo les pagarán 80 %. El enojo es generalizado, pero afirman que no se puede hacer nada, simplemente piden que les den una explicación.

Las ganancias son buenas, comentan. Durante la pandemia que no pudieron trabajar, lo que habían vendido con anterioridad les ayudó a sobrellevarla.

Cuando volvieron a abrir las actividades económicas, a los expendedores del Centro se les negó vender en su lugar. Los vendedores dicen que no es por una cuestión de la sana distancia, ni para evitar que “se amontone la gente”, sino “porque hubo un boicot de las autoridades para impedir que se vendieran estos boletos de la rifa del avión (SIC)”.

Quienes adquieren un pedazo de suerte por 500 pesos afirman que no son asiduos a los sorteos de Lotería, pero esta rifa le atrae y por eso gastan esperando contar con la fortuna de ganar, no el avión, sino una parte del valor de la aeronave.

En los recientes años en León han caído algunos premios gordos, por lo que confían que esta no sea la excepción.

El sorteo se llevará a cabo este martes 15 de septiembre a las 4 de la tarde será transmitido por redes sociales. En él se reparte una bolsa de dos mil millones de pesos en cien premios de 20 millones de pesos cada uno.

En la oficina de la Lotería Nacional en León se distribuyeron 700 series con 20 billetes cada una entre expendedores de este municipio, de Silao, de Irapuato de la capital del estado.