Operan restaurantes en León bajo estrictas medidas de seguridad e higiene

León, Gto.- Con la nueva normalidad, suman 150 los restaurantes en León adheridos a la Cámara Nacional de la Industria de Alimentos Condimentados, los que han abierto sus puertas, con una buena respuesta de parte de comensales.

Helen Anaya presidenta de Canirac León, mencionó que con las nuevas reglas de operación "nos han llevado a una nueva forma de operar y a los clientes a una nueva forma de consumo”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Exigen taxis ejecutivos trabajo en diferentes plataformas

Buscan ser certificados

A decir de la representante de los restauranteros de esta ciudad, "Obviamente para el sector implica gastos, pero se realizan para que se nos reconozca estar capacitados en el tema del Covid y los clientes tengan la plena confianza de que están en un lugar de consumo seguro".

Además de las verificaciones a las que seremos sometidos, certificarán que el personal está capacitado por parte de la Sector Salud en el tema de Covid de tal forma de contar con una certificación como lugar capacitado por nuestras autoridades y que nos dará beneficio y certeza para que nuestros clientes, recalcó.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Regidora exige verdad sobre contagiados de coronavirus del C4

Anaya informó que se ha ido aperturando en tres diferentes fechas como fue el 18 y 25 de mayo y ahora la última el 1 de junio que sería el último eslabón de la cadena que establecimientos del Centro Histórico y aquellos que están dentro de Centros Comerciales básicamente la industria de alimentos condimentados está operando al 30%, con las debidas medidas.

Reglas de operación:

El acceso a restaurantes será precio a la sanitización de los comensales, como es toma de temperatura, cubrebocas, aplicación de gel sanitizador, pase por tapete sanitizante.

Dentro del establecimiento, no podrá haber más de cuatro o seis comensales con la debida distancia, las mesas tendrán una distancia de 2 metros una de otra, la atención es a u 30% de capacidad del local, no hay atención a grupos de persona, de presentarse estos serán dispersos en varias mesas.

La atención del mesero al comensal se realiza al portar careta, cubrebocas, lentes, guantes y a distancia, mediante un menú instalado de una aplicación, se reduce la cantidad de platillos.

En cocina las modificaciones permite la distancia según el Sector Salud, la sanitización del local, sanitarios, cocina y área de comedor, pisos será previa a la apertura de servicio y al término del mismo.

El restaurante deberá de contar con un acceso y otro de salida, en caso contrario, mediante acrílicos, vallas o la mejor opción decorosa, deberá de contar con un canal de entrada y otro de salida.

No hay fecha ni solución a pandemia

En Canirac, estamos conscientes que la reactivación económica no está viviendo su mejor momento, no tenemos una fecha del final de la pandemia y niveles de salud estables al no existir vacuna ni medicamento adecuado, al ser una enfermedad nueva y que pudiera el panorama agravar, detalló su presidenta.

De llegar a ponerse más difícil el tema de salud, desde luego que habría otras medidas que tomar, espero no sea el llegar al cierre de establecimientos nuevamente, más bien la venta de alimentos para llevar y servicio a domicilio en virtud que la situación económica del sector es demasiado complicada ya estaba a punto de tronar la liga y en gran medida se tomó la reactivación no sólo del estado de Guanajuato sino a nivel nacional, hay un final incierto y tenemos que vivir con esto lo que resta del año y si bien ya la industria está operando con este esquema del 30 % no es suficiente para recuperar las pérdidas que se han generado durante los 70 días de pandemia y no compensa, explicó.

Por lo menos el restaurantero ya no tiene que sacar de su bolsa para sus gastos corrientes y pago de nómina, ya salen los gastos de operación que es o que todo el mundo queremos que ya no te siga costando que poder mantener las fuentes de empleo mas no se piensa en recuperar lo perdido ni generar riqueza, por lo menos en lo que resta del año, señaló.