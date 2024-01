¡Ojo, conductor! Obras del Malecón del Río estarán listas a finales de enero

León, Gto.- La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, dijo que sólo faltan dos semanas para que las obras de rehabilitación y ampliación del Malecón del Río de los Gómez concluyan y así poder dar paso a los conductores.

Fue la mañana de este lunes cuando la parte baja, que abarca de la calle Hermanos Aldama hasta el bulevar Adolfo López Mateos fue liberada para que pudieran pasar los automovilistas.

“El día de hoy (lunes) se abrió muy temprano como fue el acuerdo de que se abriera uno de los cuerpos, falta el otro cuerpo, se termina la obra, no hay semana que no les escriba y lo que me dicen es que tienen estimado que a fin de mes ya se puede concluir la obra, entonces estamos en esa espera”, dijo.

De acuerdo a autoridades de Policía Vial y Movilidad, esto ayudó a que calles como la Hermanos Aldama y 20 de Enero desembocaran de una manera más rápida el flujo vehicular al menos durante este primer día.

Sin embargo, faltan otras dos semanas para que la obra esté lista al 100% como se planeó por parte del gobierno municipal y del estado para ampliar el espacio y evitar que se generen cuellos de botella sobre todo en las horas pico.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Prevención y Protección, Mario Bravo Arrona, descartó que vaya a haber cambios en el sentido de calles como se planteó en un inicio del proyecto con la finalidad de desahogar la calle 20 de Enero.

Detalló que esto impactó este día tras el regreso a clases de los estudiantes del nivel básico luego del periodo vacacional de diciembre.

“El día de hoy que ya hubo escuelas, sí nos ayudó mucho la parte baja del Malecón, hubo menos vehículos transitando por López Mateos y eso de cambiar el sentido de algunas calles en este momento ya está descartado, se hizo en su momento por el tema del Malecón por el tráfico pesado, pero ya no está considerado”, aseguró.