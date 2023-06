El grupo parlamentario del PAN auditará 646 mdp otorgados por FIDESSEG a 125 fundaciones en 2022

León, Gto., (OEM-Informex).- El grupo parlamentario del PAN solicitará que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) fiscalice el Fideicomiso de Desarrollo Social y Seguridad Pública (FIDESSEG), por el ejercicio de 646 millones de pesos entregados a 125 fundaciones y Asociaciones Civiles.

El diputado del PAN, Miguel Ángel Salim, dijo que el punto de acuerdo solicita a la ASEG que incluya este jueves en el Programa General de Fiscalización 2023, la auditoría de cumplimiento financiero y de cumplimiento al Fideicomiso de Administración e Inversión para Financiar Obras, Infraestructura, Proyectos y Acciones Prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública (FIDESSEG).

En rueda de prensa y acompañado por el legislador Víctor Zanella Huerta, explicó que el propósito de esta acción es que se clarifique el uso de los recursos que se les otorga a las asociaciones civiles.

Miguel Salim dijo que en su calidad de presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso local es que solicitó al presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización formular el exhorto, a fin de instruir al titular de la ASEG llevar a cabo la revisión.

“Con eso estamos dando cumplimiento a la transparencia, estamos dando cumplimiento a decir cómo se manejan los recursos en el gobierno del estado”, destacó.

Recordó que el FIDESSEG se constituyó en el año de 2019, a partir del incremento del 0.3 % a la tasa del Impuesto Sobre Nómina, donde se consideró destinar parte de los fondos para brindar atención a proyectos de desarrollo social y de seguridad pública y fue en el 2022 que recibió recursos para apoyar en dos fondos: el de Desarrollo Social, con una bolsa de 418 millones de pesos y el de seguridad, con 228 millones.

Salim Aceptó que la solicitud de la auditoría es una respuesta a la denuncia que hizo la diputada de Morena, Hades Aguilar Castillo, ante el pleno del Congreso y ante el Ministerio Público.

“Los cuestionamientos que pone morena los tomamos en cuenta en el grupo parlamentario del PAN, claro que levantamos antenas y pedimos que se haga la auditoría, Acción Nacional es mayoría en el Congreso y siendo gobierno, es una muestra de que estamos en la mejor alternativa, estamos a buen tiempo de hacer la auditoría, vamos a fiscalizar el recurso”, dijo el legislador local.

Sin embargo, sobre las denuncias de la bancada de Morena hacia los apoyos otorgados del Fideicomiso entregados a Fundaciones y Asociaciones Civiles ligadas a panistas militares y simpatizantes, el legislador señaló que la auditoría revisará los recursos ejercidos.

“No sé ni me interesa si son miembros activos del Partido Acción Nacional o solamente simpatizantes, en el Congreso analizamos las acciones de las cuales no sabemos quiénes son sus miembros, hablamos de auditar los recursos, los nombres no se califican, los empresarios pueden ser simpatizantes de cualquier partido, muchas de las opciones que están participando en el fideicomiso tienen 20 o 30 años, no nacieron ayer, son ciudadanos antes que militantes de un partido”, puntualizó

Por su parte, el diputado Víctor Zanella dijo que como legisladores del PAN se tiene el firme compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia, ya que se trata del dinero que proviene del esfuerzo y el sacrificio de las y los guanajuatenses al pagar sus impuestos y contribuciones.

“Se busca que la opinión pública tenga conocimiento de lo que está pasando con las cuentas del 2022, si existe una irregularidad que se diga lo que se tiene que hacer sobre sanciones, el FIDESSEG lo estaremos revisando a través de la auditoría superior del ejercicio 2022, son más de 646 millones de pesos que fueron pagados al cierre de 31 de diciembre de ese año, la ciudadanía necesita saber a quiénes se les pagó, por qué se les pagó y dónde quedó ese dinero, porque al final no es el dinero de un empresario, es el dinero del pueblo de Guanajuato”, expresó

Finalmente, Zanella Huerta refirió que en la última revisión que realizó la Auditoría Superior de la Federación en los más de 77 mil millones de pesos del gasto federalizado no tuvo ninguna observación, “aquí las cosas se hacen bien, aquí el discurso de la honestidad de la rendición de cuentas no solamente se queda en las palabras, sino que va hacia los hechos”.

El pasado mes de mayo la diputada morenista, Hades Aguilar, denunció que el Grupo Parlamentario de Morena cuenta con una lista de fundaciones y asociaciones ligadas al PAN, la cuales a través del FIDESSEG se beneficiaron.

Expresó que entre estos organismos civiles se encuentran Vamos México, que encabeza el ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, y su esposa Martha Sahagún, además de la Fundación Empresarial Guanajuato que tienen entre sus consejeros a Enrique Oviedo Herrera, hermano del secretario de Gobierno, Jesús Oviedo.

Lo mismo señaló que se encuentra el ex regidor de León Alejandro Arena Barroso; y al presidente del Sistema de Agua Potable del gobierno de León (SAPAL), José Antonio Morfín Villalpando.

Señaló a la Asociación Leonesa para la Distrofia Muscular dirigida por Carmen López Santillana, hermana del director del Puerto Interior y ex alcalde de León, Héctor López Santillana.

Otra beneficiaria es la Fundación León en la cual destaca el presidente de SAPAL, José Morfín y al consejero de SAPAL y ex presidente de la Feria de León, Rafael Eugenio Yamín Martínez.

En la fundación Tierra en el Alma participa Dulce María Gallego Hinojosa, ex regidora de Celaya y prima de Felipe Calderón Hinojosa, así como el Banco de Alimentos de Guanajuato, donde está como consejero José Luis Romero Hicks, hermano del ex gobernador Juan Carlos Romero, por citar algunas.