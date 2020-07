Ofrecen ciudadanos su casa e internet para aspirantes

Algunos usuarios de las redes sociales se han ofrecido para prestar su internet y computadoras en caso de que el examen de admisión para las preparatorias públicas sea en línea.

Jesús Antonio Borja, usuario de Facebook, anunció que en caso de querer entrar a la Universidad de Guanajuato y no tener las herramientas para presentar al examen, en el Centro Cultural Ignacio Torres Landa del fraccionamiento Villaseca hay 24 computadoras y en la casa de la cultura del Centro de la ciudad otras 12, todas con internet y de manera gratuita.

Esta publicación ha tenido buena respuesta por parte de los usuarios de las redes sociales, ya que hasta ese momento tenían al menos 135 compartidos y múltiples reacciones.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Incertidumbre sobre el examen de admisión a prepas públicas

Kevin Torres otro usuario de Facebook realizó otras de las publicaciones donde manda su solidaridad a las personas que se encuentran en esta situación, pero además se hace partícipe apoyando a los jóvenes estudiantes.

“Si tú eres aspirante y requieres apoyo me puedes mandar mensaje, conozco lo difícil que es inicia una carrera universitaria, pero no imposible. No existe cobro alguno por el apoyo, así que, si alguien requiere apoyo puede comunicarse conmigo”, citó.

Además, invitó a que si hay más personas que se quieran sumar a la iniciativa de apoyo lo hagan mandándole mensaje para ponerse de acuerdo.