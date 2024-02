Ofrece Diego Sinhue invertir recursos en el Hospital Regional de Alta Especialidad

León, Gto.-Tras una manifestación por parte de los trabajadores del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB) este fin de semana por la falta de insumos y medicamentos, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró estar dispuesto en invertir recursos para que se brinde atención de calidad a las y los guanajuatenses.

Local La 4T le quedó a deber a Guanajuato: Diego Sinhue

El mandatario estatal recordó que desde un inició de su gobierno solicitó a la federación que la administración del hospital se cediera al estado, sin embargo, dijo que en la actualidad tiene la esperanza de que sea tomado por el Instituto de Salud para el Bienestar y le inviertan.

“Cuando empezaron el gobierno vino el secretario de Salud y yo les dije 'entréguenselo a Guanajuato, nosotros lo administramos', no me hicieron caso y no se entregó, hoy tengo la esperanza que lo va a tomar el Bienestar porque dijo Zoé Robledo (director del IMSS) que le iban a meter lana, entonces yo tengo confianza en que sí le metan lana a este Hospital de Alta Especialidad”; dijo.

Fue durante este fin de semana que integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud sección 99, se manifestaron afuera del hospital por falta de medicamentos y equipos para brindar el servicio a los pacientes, ya que desde octubre cuando el gobierno federal inició la transición para fusionarlo con el IMSS Bienestar han tenido más necesidades.

En este sentido, Rodriguez Vallejo aseguró que está dispuesto en invertir recursos en el hospital, pues en el tema de salud no hay mezquindades si corresponde al estado o a la federación.

Análisis Diego Sinhue no se retira de la política

“Yo estoy dispuesto a meterle dinero porque a los que van a atender es a los guanajuatenses, ahí nos podemos tener mezquindades de si es federal o estatal, si el gobierno federal requiere de la ayuda de Guanajuato ahí estamos para ayudarlos porque es para la gente con un recurso especial, propios de los que tenemos de nuestros impuestos”, agregó.

Enfatizó en que ese hospital fue construido durante el sexenio del ex presidente de México, Felipe Calderon y que sólo hay cinco en su tipo en todo México.