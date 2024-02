Diego Sinhue no se retira de la política

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, no se retirará de la política, una vez que termine su sexenio. A pesar de que en alguna ocasión había dicho que a partir del 29 de septiembre de 2024 se retiraría de los reflectores y no daría ninguna entrevista, pues se alejaría de la política, el gobernador dijo a Organización Editorial Mexicana que lo que hará será tomar un descanso, pues han sido casi 18 años ininterrumpidos los que ha estado en la política, pues fue regidor, luego diputado local, después diputado federal, posteriormente secretario de Desarrollo Social y Humano y ahora mandatario estatal.

“Me voy a descansar, a disfrutar a mi familia, a mis hijas, a estar con mi esposa, me daré un respiro y ya después veremos en dónde puedo aportar, pero uno no se puede despegar de la política, cuando casi media vida ha estado en esto”, contó el mandatario estatal.

Uno de los puestos que le faltó a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo fue el de haber sido alcalde de León, algo que no descarta, aunque no es su prioridad en el corto y mediano plazo. Lo que sí es que el gobernador de Guanajuato es una de las cartas que ya se barajan para suceder a Marko Cortés en la dirigencia nacional del PAN.

Movimientos en la planilla de Lorena Alfaro

En este espacio adelantamos que la planilla que presentó Lorena Alfaro García para contender por la elección consecutiva tendría cambios y así fue. De hecho, de la propuesta realizada y de los que tienen verdaderas posibilidades de llegar al Ayuntamiento, que serían algo así como las primeras cinco regidurías, tres son perfiles del círculo cercano de Lorena Alfaro y dos más fueron propuestas que tuvo que aceptar. Gerardo Barroso Rangel, actual director de Comunicación Social, fue cambiado a la primera regiduría, luego de que Christian Enríquez fuera bajado de ese puesto y enviado a la tercera posición, pero como suplente. María del Rocío Chávez queda en la segunda regiduría y en la tercera llegó Emmanuel Jaime Barrientos, luego de que ingresara una controversia para ser postulado, la cual le dio la razón. En la cuarta posición va Liliana Flores y en la quinta va Ignacio Gómez, propuesto éste por el diputado Víctor Zanella Huerta en las mesas de negociación. Con ello, la tercera y la quinta regiduría no son de la gente cercana a Lorena Alfaro García, por lo cual, de darse los resultados, sería interesante ver el sentido de los votos, sobre todo el de Emmanuel Jaime Barrientos, quien a pesar de ser parte del Comité Directivo Estatal panista, fue también un duro crítico en sus redes sociales de la actual administración e incluso de las intenciones de reelección de la actual mandataria fresera.

Por cierto, a Christian Enríquez le han empezado a coquetear otros institutos políticos y algunos incluso ya lo ven cerca del partido “fosfo fosfo”, que está reclutando perfiles para la elección venidera.

¿Y qué hace Benavides?

Es la pregunta que se hacen empresarios, la ciudadanía y hasta regidores y algunos miembros del actual gabinete municipal. ¿Qué hace el Secretario de Seguridad Ciudadana? No se le ve por presidencia municipal, en su oficina se le observa en pocas veces, no anda en los operativos y tampoco estuvo durante la entrega de la disculpa escrita que se le dio a la familia de Jair Martínez, el empresario que fue privado de su libertad y posteriormente asesinado, a pesar de que su familia aportó datos casi en tiempo real de dónde estaba en cautiverio, pero el protocolo no fue aplicado por la dependencia municipal. La familia esperaba que estuviera él, pero no fue así y no sorprendió, tampoco. ¿Qué hizo entonces Ricardo Benavides esta semana y qué hará la próxima? He ahí la pregunta.

Importados para matar

Lo que era un secreto a voces, esta semana fue confirmado por el comandante de la 16/a. Zona Militar, Enrique García Jaramillo: el Cártel Santa Rosa de Lima se reforzó con exmilitares y exguerrilleros colombianos para atacar a policías, sobre todo a los de Celaya. Granadazos, choches bomba y emboscadas, acciones propias de la guerrilla colombiana, fueron parte de los ataques perpetrados en el municipio celayense contra los agentes de seguridad. Enrique García Jaramillo refirió que lo que se investiga es cómo llegan al país. Organización Editorial Mexicana pudo conocer un documento, en el que se detalla que llegan de manera ilegal por la frontera sur, ingresan por Guatemala hacia Chiapas y de ahí se van dispersando por el país para enrolarse en los grupos del crimen organizado. La alianza que en su momento hizo el Cártel de Santa Rosa de Lima con otras organizaciones, como el Cártel del Golfo, permitió la llegada de estos exmilitares para reforzar las filas del grupo criminal guanajuatense, en su disputa que mantiene con el Cártel Santa Rosa de Lima por el territorio de la zona Laja-Bajío. Otro tema de índole federal que no está siendo atendido de manera puntual, mientras el derramamiento de sangre sigue en varias partes del país.

Responde Márquez a José Luis Manrique

“Ni lo conozco. No me he tomado ni una taza de café con él”. Así respondió el exgobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, al ser cuestionado sobre los dichos de José Luis Manriquez, quien dijo que abandonaba el PAN para irse a Morena, porque no le cumplieron con ofrecerle una candidatura y acusó directamente al exmandatario guanajuatense se operar ello. Miguel Márquez dijo que el PAN no vive un Maximato y por ende él, desde hace seis años, no decide nada en lo que se hace en el gobierno o en el partido. Por ello, aseguró que si los panistas decidieron no dar una candidatura “fue porque a lo mejor los números no le daban”, pero no porque él haya ordenado algo. “Si ni yo lo conocía, a lo mejor afuera tampoco”, dijo el exmandatario estatal, con su humor característico.

El “dream team” de la seguridad

Libia Dennise García Muñoz Ledo conformó un grupo de asesores en materia de seguridad, el cual ha sido llamado desde ahora como el “dream team”. Se trata de personas de la sociedad civil, pero también exfuncionarios federales, como Manelich Castilla Cravioto, quien fuera el titular de la Gendarmería Nacional; los activistas Alberto Capella Ibarra y María Elena Morera Mitre; Saskia Niño de Rivera, cofundadora y vocera de Reinserta; el General Fabián Cárdenas, Oficial de la Policía Nacional de Colombia; Monte Alejandro Rubido García, excomisionado nacional de Seguridad;

Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano; Olimpia Montoya Juárez, representante del colectivo “Proyecto de Búsqueda Guanajuato”; Manuel Vidaurri Aréchiga, profesor investigador en la Universidad La Salle Bajío; Guillermo Valdés, exdirector del Cisen, entre otros nombres son parte de este equipo que ya está trabajando en las propuestas que Libia Dennise García presentará en su arranque de campaña, programado para este primero de marzo, a las cinco de la tarde, en el Estadio Sergio León Chávez, de Irapuato, en donde también arrancará su campaña Xóchitl Gálvez Ruiz.

Reventa, el otro problema

Mucha expectación causó el anuncio, que alguien filtró desde el municipio, de que Imagine Dragons actuará en la Feria de las Fresas 2024. Se trata de un hito para el municipio de albergar un evento de talla internacional y que ha llenado estadios, como el Foro Sol, en México; el Milton Keynes, en Inglaterra; recintos en Las Vegas o una de las mejores salas de conciertos en el mundo por su visión y acústica, como La Défense Arena, de Francia.

En menos de media hora, los boletos para las terrazas que habrá en la Feria de las Fresas se agotaron, con precios que iban desde los cuatro mil hasta los cinco mil pesos por persona. Sin embargo, una buena cantidad de estos lugares cayeron en manos de revendedores, quienes están pidiendo desde siete mil 500 pesos por boleto para poder estar en este lugar. En León, la reventa también se adueñó de pulseras y boletos de Fila Cero y los precios eran excesivos. La reventa es un problema que ha estado escalando y que nadie ha dimensionado. Incluso, algunos analistas aseguran que grupos delincuenciales están detrás de estas operaciones, para con ello limpiar el dinero que obtienen de actividades ilícitas. No obstante, mientras haya alguien que compre, también habrá alguien que venda. Lo cierto es que este concierto está levantando muchas expectativas y lo único que se espera es una logística impecable para un evento de primer mundo.