“Nueva Ley de Movilidad es pareja para todos”; falta el reglamento

Conductores de Uber y Didi están satisfechos con la nueva Ley de Movilidad del Estado. Gracias a la Ley tendrán más libertad para trabajar los conductores ejecutivos, ahora llamados servicio de transporte privado, aunque aún hay dudas sobre el reglamento. El nuevo mandato entró en vigor desde el pasado sábado, los conductores de aplicaciones aseguran que con estas modificaciones se ha convertido en una ley incluyente y robusta, por lo que señalan que el legislativo hizo un trabajo muy limpio.

“Esa forma de tratar de sacar la ley, es decir platicando con todos los involucrados, haciendo un consenso para sacar una ley que fuera favorable para todo mundo, a mí se me hizo eso un muy buen trabajo por parte de los legisladores, sobre todo de Martin López Camacho”, explicó Rodolfo Morgan, quien forma parte de la administración del Frente de Conductores de taxis ejecutivos.

Local AMDA busca homologar criterios de regulación de parques vehiculares

Indicó que de la ley no hay mucho de qué hablar, sin embargo la reglamentación es un tema que se debe de analizar, ya que la autoridad tiene 90 días para presentar el reglamento, para dar a conocer cómo quedará, lo que significa que este estará listo a más tardar a finales de agosto.

Mientras que para que entre el registro, la autoridad cuenta con 180 días, es decir, el registro tentativamente tendría que estar iniciando entre los meses de noviembre y diciembre.

“Ahí nosotros tenemos muchas dudas, como sabemos todas las leyes son muy ambiguas, tienen muchísimas lagunas y el reglamento es el que a final de cuentas va a dictar las reglas de operación o las reglas de este juego”, mencionó.

También aseguró que ellos como conductores de plataforma en días pasados solicitaron una reunión con la Secretaría de Gobierno y con la dirección de Movilidad, con la principal intención de realizar propuestas que ellos como taxistas consideran que deberían de ser incluidas a esta Ley.

La ley indica que hay algunos tipos de vehículos dentro del reglamento que no serán aceptados, por lo que los conductores pondrán sus inconformidades sobre la mesa ya que algunos de estos automóviles que no están permitidos son los más usados por el transporte privado y al no llegar a un acuerdo tomarán la decisión de no registrarse en la plataforma estatal.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“A final de cuentas la ley sería letra muerta si no hay registros, nosotros tenemos que ser solidarios con los compañeros y compañeras que traen esos vehículos y no se puede, por qué en alguna plática de hace tiempo con gente de movilidad decían: pues que los cambien, pero no es lógico”, mencionó Rodolfo Morgan.

Aseguró que ellos como conductores piden que la certificación no sea como el tarjetón para los taxis verdes, ya que este solo consta de un curso muy general y el pago del mismo, por lo que solicitan que la certificación incluya cosas como un estudio psicométrico o psicológico y así conocer las características de cada conductor y asegurar que sea una persona apta para trabajar.

“También se está pidiendo primeros auxilios, prevención del delito en cuestiones de saber cómo actuar o cómo poder prevenir un asalto, todas esas cosas debería de incluirlas en ese certificado, falta también ver el costo de este”, añadió.

Rodolfo Morgan, también indicó que luego de haber estudiado detalladamente esta ley, los taxis verdes también se podrán registrar en la nueva plataforma o aplicación estatal, misma que hasta el momento no tendrá costo.

“En la aplicación estatal, hasta donde hemos platicado con ellos, no nos van a cobrar comisiones, nos van a cobrar una anualidad por el registro que equivale a lo que cuesta ahorita un permiso ejecutivo, que son entre 2 mil 100 y 2 mil 200 pesos”, explicó.

Además en caso de que algún conductor no llegará a registrarse, las multas seguirían siendo las mismas a las que hoy en día se manejan, de 42 mil pesos, si pagas antes de los 10 días, son 25 mil 472 pesos.

Sin embargo, estas modificaciones no solo benefician a los ruleteros, ya que luego de esto, el usuario podrá viajar en la parte que más le guste del vehículo, ya sea en el asiento trasero o delantero.

“Al estar ya registrados, ya no hay mayor problema, tu puedes viajar en la parte que gustes del vehículo, porque yo ya estoy regularizado y siempre y cuando tu vayas en un viaje de aplicación yo no tengo problema con movilidad”, indicó.

Los requisitos que los conductores necesitarán para poder registrarse en la plataforma mencionada serán: tarjeta de circulación, que el carro sea dado de alta en el estado de Guanajuato, licencia tipo A o B, un seguro, que hasta donde marca la ley, es un seguro con una cobertura amplia, es decir que esté cubierto de todo, cobertura de 3 millones de pesos para daños y terceros, así como gastos médicos de los pasajeros o fideicomiso.

También necesitarán contar con la certificación (que aún no sabemos dónde se va dar o cuánto va a costar), pasar una revisión físico mecánica, una verificación anticontaminante, el vehículo puede estar a tu nombre o no, solo se necesita una carta poder del dueño del vehículo, donde te autoriza que tú lo registres a tu nombre y no solicitarán carta de no antecedentes penales, que era algo que pedían los taxis verdes.

Otra de las características de esta plataforma será que contará con una opción de registro de multiplataforma, lo que significa que el taxista podrá decir que trabaja en diversas aplicaciones como Uber, Didi, Indriver, entre otras, lo que lo convierte en un registro multiplataforma.

La reforma a la Ley de Movilidad que se aplica desde el sábado 4 de junio es la desaparición de los permisos de taxis ejecutivos, ahora todos los que transporten por medio de una plataforma digital, podrán hacerlo sin miedo de que Movilidad les retire la unidad; sin embargo, se aplicarán multas de hasta 42 mil pesos para quien brinde viajes fuera de las plataformas. Aplica únicamente para el servicio de transporte privado. Una vez que la plataforma estatal esté lista, conductores de taxis verdes y privados tendrán que registrarse de manera general y obligatoria.