AMDA busca homologar criterios de regulación de parques vehiculares

Con la nueva Ley de Movilidad, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), promueve homologar los criterios de regulación de los parques vehiculares para que sean más sanos, sin que se cobre de más, informó el presidente ejecutivo de AMDA, Arturo González Palomino Guanajuato

Se busca que el parque vehicular de las principales ciudades del país no ocasione más tráfico y contaminación de la que se tiene, y que se genere una cultura vial de la revisión de los vehículos que circulan.

“Estamos peleando porque podamos ir avanzando poco a poco y no estamos buscando que sea costoso para la gente, que no por regular el parque vehicular se aumenten los derechos, los impuestos, las contribuciones para tener poder tener un parque vehicular más sano”, precisó.

Esta tendrá aproximadamente dos periodos para tropicalizar lo que no está alineado con la Ley de Movilidad a nivel nacional en el caso de multa y restricciones.

La reunión que AMDA Guanajuato tenía programada con el Congreso del Estado para mañana 7 de junio fue reprogramada.

González Palomino dijo que por ejemplo habrá estados de las revisiones físico mecánica del transporte público o los taxis, hay estados donde se tiene muy estricta en Ciudad de México y el Estado de México.

Aunque quisieran tener más oportunidades de cobro de las revisiones físico mecánicas de los vehículos, trabajan con la Secretaría de Economía para que cuando la gente vaya al servicio, se pueda determinar que se cuentan con las condiciones necesarias para circular aunque no hay una consecuencia directa

“La idea es que este check in es que no sea costoso, dentro de los lineamientos se platicaba que pudiera estar cuando vas a hacer la revisión de la verificación vehicular ambiental, y se hiciera la físico mecánica”, informó

Dijo que esta obligación sería a partir del cuarto o quinto año, aunque está en pausa por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los modelos recientes no la tendrían, y de igual forma cualquier taller formal puede participar para hacer dicha revisión.

“Como AMDA estamos a favor del cuidado del medio ambiente, de un aire sano para todos, nosotros hablamos como un ente estatal en el caso de Salamanca, Celaya, Irapuato y León, donde muchos días del año salimos de la norma y hay múltiples factores que lo provocan, pero las fuentes móviles de contaminación son entre 25 y 30%. En el caso de movilidad tenemos que hacerlo cada día más sustentable, más moderno y cada día bajar más fuente móviles de contaminación no en números, pero sí en que tantas emisiones podamos tener o que se vayan reduciendo poco a poco”, indicó.

Aseguró que la verificación vehícular está estancada, pues los esfuerzos de las organizaciones civiles, que coadyuvan con la Secretaría de Medio Ambiente no se han hecho los correspondientes.

“La gente todavía no sabe cuándo tiene que ir a verificar, cuál su terminación de placa del mes, cuáles son los centros de verificación y muchas veces hasta que hay un hostigamiento por parte de las autoridades municipales (en el caso de las multas que en León son altas) hasta ese momento la gente se empieza a acercar más a los centros de verificación” continúo.

Dijo que en AMDA están convencidos de que la verificación vehicular tiene que ser por convencimiento de la población, por compromiso y por el beneficio para todas las personas que respiran el mismo aire.

Informó que en el estado de Guanajuato el 30% del parque vehicular está verificado, hay dos millones 200 mil vehículos.

En los últimos 10 años no ha habido una campaña real enfocada en los beneficios de que cada quien verifique su vehículo y lo tenga con las condiciones necesarias para no contaminar.

El compromiso por parte de la Secretaría de Medio Ambiente Federal podrá se de que antes de que termine el sexesion se pueda llegar al 40% de verificación.

Impulsan taxis híbridos

En el Congreso el representante de AMDA Guanajuato también tratará el tema de los taxis pues parece ilógico sobre qué vehículos pueden ser taxis, dejando fuera algunos automóviles híbridos y eléctricos.

Expondrán la oportunidad que puede haber por parte del estado por parte de instrumentos como la arrendadora, Fondos Guanajuato para motivar e impulsar la compra de vehículos híbridos

“En vez de estar pagando una factura de 1 mil 500 pesos a la semana estén pagando una factura de 800 pesos y que ese dinero lo estén pagando por un modelo que contamina menos y que tiene menos consumo de combustible. Al año seis meses ellos ya recuperarían en combustible con el costo de su inversión”, indicó.

En Guanajuato hay 47 estaciones de carga, 17 en León, 7 en Irapuato, 6 en Celaya, 5 en San Miguel de Allende, 4 en Silao, 3 en Salamanca, entre otros. Se requiere infraestructura eléctrica suficiente se requiere de autoabasto en casas habitación y residenciales, a través de paneles solares y baterías.

En el 2021 se vendieron 1 mil 600 unidades híbridas plug in y totalmente eléctricas, de las cuales 1 mil 550 fueron híbridas, 123 híbridos plug in y sólo 16 eléctricos. En circulación están 4 mil vehículos en 91% son híbridos y el resto entre híbridos plug in y eléctricos.

Con la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del estado (SMAOT) pueden generar proyectos suficientes para dar créditos suficientes a taxistas y servicio de taxi ejecutivo para que renueven el vehículo.

Se busca que la flotilla de vehículos de gobierno estatal sea arrendada después de 4 años, al trabajador se le puede dar la prestación de comprarlo.

Se tropicaliza el proyecto de Ciudad de México “Sustitución de taxi” para que obtengan un beneficio al dejar su vehículo de más de 10 años, con alto kilometraje y un financiamiento de reembolso a tasa para el taxista cumplidor.