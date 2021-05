Noemí Márquez Márquez llama a promover las bases para un proceso electoral democrático y pacífico

León, Gto.- Noemí Márquez Márquez, candidata a diputada local por el Distrito X, suscribió el Pacto de Civilidad, en atención a la convocatoria que realizó el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).

En su mensaje la aspirante panista a diputada local por los municipios de Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, Cuerámaro y Manuel Doblado, dijo que “Yo siempre he creído que dirigirse con respeto a los demás es la clave para una convivencia sana y tranquila, así me lo enseñaron desde casa, por eso me gusta participar en este tipo de ejercicios, porque fomentan los valores”.

Reconoció que dicho Pacto tiene como finalidad refrendar el compromiso de las candidatas y los candidatos para conducirse con transparencia y llevar a cabo una campaña en un entorno de pluralidad y convivencia pacífica.

Noemí Márquez Márquez manifestó que se suscribe el acuerdo para privilegiar el debate de propuestas por encima de descalificaciones, comunicando de forma oportuna sus plataformas electorales, absteniéndose de incurrir en actos o prácticas que impliquen y promuevan manifestaciones de odio o de violencia.

Manifestamos nuestra disposición para sumarse a las convocatorias que promuevan el respeto y la participación ciudadana, pues son parte fundamental para que se lleve a cabo un proceso electoral democrático y pacífico en bien de los ciudadanos, finalizó.