“No tengo miedo, estoy tranquila": Lucinda Altuzar de 92 años, tras recibir segunda dosis

León Gto.- El puesto de vacunación Mulza cuenta con un total de 60 mil dosis de biológico contra Covid-19 Sputnik V que inmunizarán a mayores de 18 años y a personas rezagadas de otros grupos de población para protegerse del virus Sars-Cov-2 y se atenderá en un horario de 8:00 a 20:00 horas, así lo informó la doctora Jocelyn Muñoz, responsable del sitio.

En el segundo día de vacunación es baja la afluencia en este punto, sin embargo se espera que los días sábado y domingo haya mejor respuesta para que se complete el cuadro de prevención de gran parte de jóvenes y adultos que ya fueron vacunados en el mes de octubre con este biológico.

Lucinda recibe su segunda dosis

Lucinda Altuzar Muñoz de 92 años de edad y vecina del Condado Plus, fue una de las beneficiadas en recibir la inmunización contra Covid-19 se dijo estar tranquila y emocionada por obtener su segunda dosis en plaza Mulza.

“No tengo miedo, estoy tranquila, la primera aplicación no me hizo daño ni me dolió, espero que en esta pase lo mismo”, mencionó.

La aplicación de estas segundas dosis será de 8 de la mañana a 8 de la noche hasta el domingo o agotar la dosis.

Recomendaciones

Para recibir la segunda dosis se recomienda que las personas lleven su registro anterior de la primera aplicación, una identificación oficial, así como como un nuevo expediente de vacunación obtenido en www.mivacuna.salud.gob.mx, del mismo modo se exhorta a la población consumir alimentos ligeros y las personas que toman medicamento no suspenderlo.

Otros puntos donde se estarán llevando a cabo la aplicación de Sputnik son: Clínica de Medicina Familiar (ISSSTE), Clínica IMSS N° 51, Plaza Venecia, Hospital Comunitario Las Joyas, Code Deportiva León 1, Caises León, Hospital Materno Infantil de León, hospital de Especialidades Pediátrico y Caises 10 de mayo así como en La Salle Américas.