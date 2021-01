No son los únicos afectados: Magaly Cano

León, Gto.- Gloria Magaly Cano de la Fuente, directora de Hospitalidad y Turismo de León, dijo respetar la postura de los integrantes de la Industria de Eventos que se manifestaron frente a palacio municipal más no compartirla, “no son los unicos que se están viendo afectados, son todos los sectores económicos y la población en general”.

Antes que nada debemos de entender que estamos en una de las etapas más críticas de la pandemia desde que inició, que estamos en semáforo rojo y que hay que atender y apoyar a las autoridades de salud.

En el tema de apoyos económicos, la funcionaria dijo que se trata de un tema de la Dirección de Economía, que continúa acciones en programas de empleo temporal y en el tema de capacitación. Todos sabemos que las condiciones de presupuesto con las que arranca el Estado y Municipio son diferentes y no son las óptimas al no haber apoyo de la federación estamos analizando alternativas de apoyo mientras que seguimos en semáforo rojo, pero pueden ser apoyos en especie y no tanto en económicos” señaló.

Nosotros vamos a continuar con la capacitación, los negocios saben que siempre van a tener temas con nosotros el apoyo de formación y actualización; suman varias las peticiones de apoyo muy específicas de la industria de hoteles, restaurantes y organizadores de eventos, recintos, bares y cantinas, que se han visto afectados.

Sobre el tema de las peticiones de integrantes de pymes agrupadas a la industria de eventos, “respeto su postura más no la comparto, todos debemos de acatar las medidas impuestas por Salud, no son los únicos que se están viendo afectados, son todos los sectores económicos y la misma población en general, y creo que es una responsabilidad capacitarnos y estar preparados para cuando se den las condiciones propiciadas para poder operar”.

EVENTOS EN FORMA

En el tema de convenciones y exposiciones, la directora de Hospitalidad y Turismo de León, señaló que el primer trimestre será muy acotado y restringido debido a la movilidad, aunque para el segundo trimestre se espera trabajar con aforos muy reducidos, podría reflejarse en el segundo semestre de forma más contundentes aclaro, “no con los aforos acostumbrados y ajustar asistencias a menos a la mitad, es de ahí que es más fácil subir un poco o bajar, con escenarios muy diferentes pero recobrar de manera gradual la actividad comercial.

Se privilegiaran los eventos híbridos para generar economía en la ciudad, aquellos que se puedan llevar de manera virtual y que los presenciales sean los menos.





FERIA DE LEÓN





En el tema del desarrollo de la Feria León 2021, dijo que será hasta la tercera semana de febrero que se pueda decidir con mayor certeza del panorama de salud, pero eso lo determina el Consejo de Salud del Estado y Municipal, el municipio, el patronato de la Feria, ante un descenso en la curva de contagio que sería el mejor escenario, pero depende de las condiciones y lo que determine la Autoridad de Salud, dijo.