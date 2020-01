No se debe de politizar la salud de los niños

Se está politizando la salud de los niños y es lo peor que puede hacer AMLO, consideró la maestra jubilada Gema Balderas Lucio. “No es cierto que los niños están muriendo por la corrupción, por eso no están muriendo; atacando la corrupción no va a salvar a los niños enfermos de cáncer”, se lamentó esta ciudadana.

Dijo que las estrategias del gobierno federal en materia de salud “no son las más adecuadas al poner en riesgo a millones de personas que al centralizar los poderes causa que los enfermos no tengan en tiempo y forma con los medicamentos necesarios”.

Gema Balderas platicó que su mamá inició el tratamiento de quimioterapias, que el pasado miércoles no le entregaron su medicamento pero lo harían este martes, pues así se lo notificaron.

Criticó, que ahora los recursos para el abasto de medicamento a las instituciones de salud, “se encuentren a cargo de dependencias que no son del sector salud, esto es inconcebible”.

Sin medicamento para osteoporosis

Para Margarita Coronado de Ascencio, enfrenta el problema del abasto de medicamento para osteoporosis, pues desde el 11 de noviembre que tuvo la cita no lo ha recibido, es por ello que acudió el día de ayer martes a farmacia del Hospital Regional del ISSSTE solo para saber que hasta el 4 de Febrero llega el medicamento.

“El problema es que no tengo medicamento en este momento, cuando tengo que tomarlo todos días ahora cotizar cuánto cuesta, pues es caro”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Ausencia de medicamentos es resultado de los procesos de licitación

Sin problemas

Mientras que por otro lado la señora Lidia Padilla Celaya, derechohabiente del ISSSTE en León, dijo que en lo personal no tenido problema alguno en el surtido de sus recetas médicas, “estoy bien, si he lo recibido” comentó.

Beatriz García no ha tenido problemas en el surtido de sus recetas médicas, “me faltó una hoja para recibir el medicamento pero no es porque no lo haya en farmacia”, comentó.