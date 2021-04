No permitiré que un solo funcionario cometa actos indebidos: Ale Gutiérrez

Alejandra Gutiérrez candidata al municipio de León, propuso una administración transparente y con cero tolerancia a la corrupción.

“No permitiré que un solo funcionario cometa actos indebidos o fuera de la ley, lo cumpliré una vez en cargo. El mensaje que mando es claro, fuerte y sin miramientos vigente desde el principio” agregó.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Va Paola Aceves por un gobierno tecnológico

En el tema de transparencia “No podemos dejar de ver la corrupción, cuando hay alguien que haga algo incorrecto, lo más importante es que se castigue”. Es importante, mandar la señal bien clara desde el inicio, que no vas a permitir que nadie meta ni la mano al cajón o que haga actos que son incorrectos y que perjudiquen a la ciudadanía, y yo también les he comentado, cero tolerancia.

Para Alejandra Gutiérrez, la impunidad es de dos, reiteró, vamos a encabezar un gobierno transparente de acuerdo a la ley para que la ciudadanía conozca todo lo que se está haciendo.

Se exigirá a los colaboradores compromiso y vocación de servicio para generar canales de apertura y cercanía entre la población y el gobierno.