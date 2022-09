“No nos podemos meter porque es tema privado”: Alcalde de Silao respecto a accidente carretero

Silao, Gto.- El presidente municipal de Silao, Carlos García, dijo que desde su gobierno no tiene facultades para pedir a la empresa productora de leche que tenga acercamiento con los familiares de los deudos que fallecieron hace una semana en un accidente en la carretera Silao-León donde otras 12 persona resultaron lesionadas.

“No nos podemos meter porque es un tema privado, de hecho está en otra jurisdicción, nosotros tuvimos que esperar porque el accidente fue en territorio de León, lo atendieron paramédicos y servicios de León”, comentó.

Carlos García dijo que no han brindado apoyo económico a las familias porque no se los han solicitado, pero que si así lo desean lo pueden hacer y pueden contar con el municipio.

Aseguró que han brindado apoyo en otros aspectos como el transporte para el traslado de los sepelios y con el tema de panteones.

“Económicamente no porque no no lo han solicitado, pero si no lo solicitan con mucho gusto, los hemos apoyado con camiones para transportar a los familiares a los sepelios, algunas coronas, algunas condolencias, el tema de los panteones, temas que son de carácter rápido y que no se puede esperar a que llegue la aseguradora”, agregó.

En cuanto al caso de la joven de 18 años de edad, Aurora, que familiares y amigos aseguran que su muerte se trata de un feminicidio en un hotel de Silao el pasado 30 de agosto, el presidente municipal informó que él mismo revisó el parte de la Policía y que estaba hecho correctamente.

“Yo revisé el procedimiento que se hizo dentro de la Policía Municipal que fueron los primeros que llegaron al evento que se dio ahí, se hizo el parte, está bien hecho, nosotros lo hicimos bien, lo revisé personalmente junto con el jurídico, de ahí se pasó al Ministerio Público si se integró o no bien es tema del Ministerio Público”, dijo.

Aseguró que si el caso se quiere abrir nuevamente ya le compete de manera directa a la Fiscalía General de Guanajuato.