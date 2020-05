No hay amparos de personal médico de Guanajuato para no atender pacientes de Covid-19

Desconoce el Colegio de Abogados del estado de Guanajuato la existencia de amparos interpuestos por personal médico para no atender casos a pacientes de Covid-19.

Jorge Marcelino Trejo Ortiz, presidente del órgano colegiado señaló que se mantiene pendientes de este tipo de acciones, “pero no existe un solo caso en la instancia del Poder Judicial del Estado ni en el Poder Judicial de la Federación”.

“La ley asiste en el derecho a cada una de los ciudadanos, al ahondar en el tema de la no asistencia por parte de personal que se dedica al sector salud”, agregó el abogado. En redes sociales y al inicio de la pandemia existieron algunos pronunciamientos, pero no fue comprobada su veracidad, por lo tanto podemos decir que no existen amparos al respecto ni en el estado en la instancia local como federal, reiteró el abogado.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Invertirán 136 mdp para construir juzgados laborales

Marcelino Trejo, consideró que “más que preocuparnos por este tema, es urgente que se instrumenten acciones para la recuperación de los sectores productivos del país, que permanecen parados, este sector se tiene que reactivar con las adecuadas medidas de sanidad”, exhortó.

“Es necesario que quienes menos tienen sean objeto de acciones por los gobiernos federal, estatal y municipal, pero sobre todo más que el Covid-19, no se puede cerrar los ojos ante el grave panorama de inseguridad que se vive en León, en Guanajuato y en el país entero; urge abatir los homicidios dolosos. Así como se busca devolver la salud a las familias, que se devuelva la paz social”, concluyó.