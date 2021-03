No funciona estrategia nacional de vacunación

GUANAJUATO. Gto. - (OEM-Informex). – El Secretario de Salud en el estado, Daniel Díaz Martínez reveló que a la fecha se han registrado poco más de 200 incidencias en la jornada de vacunación, dijo ello se debe a la mala organización por parte del gobierno federal.

Y es que evidenció la deficiencia en el programa federal de vacunación, toda vez que se ha visto reflejado en el poco avance de cobertura de la vacuna, así como en las largas filas que se generan en los puntos de vacunación asignados.

Ejemplificó que el sector salud de manera anual durante la campaña de vacunación de la influenza realiza la aplicación de 1 millón 600 mil dosis en tres meses, mientras que a la fecha en el estado 27 de los 46 municipios con un total de 190 mil dosis son las que se han aplicado, y faltan 19 de las regiones con alta población y sitios donde se han registrado el mayor número de decesos a causas del virus Covid-19.

Manifestó que la toma de datos que hacen los Servidores de la Nación, como toma de fotografía y credencial de elector, corresponden a trámites burocráticos e innecesarios, que lejos de contribuir, entorpecen las labores.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local No es momento de salir de vacaciones

“Nosotros sabemos hacer nuestro trabajo, tenemos la vacuna en los centros de salud y no es necesario que les pidan la credencial de elector, la clave CURP, o tomarles una fotografía, no tiene sentido, porque lo que queremos es no exponer a los adultos mayores (…) la petición para la Secretaria de la Defensa Nacional es para que mejore esta coordinación y no tengamos grandes filas”, agregó.

Daniel Martínez Reconoció que los tres días que se aplican las vacunas no son suficientes para cubrir el total de la población, porque dijo se trata de más de 4 millones de guanajuatenses.

“Estamos muy lejos de pensar que es suficiente, o de que ya tenemos protegida a la población, y son tres días porque en ese tiempo se acaba la vacuna.