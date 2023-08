No debemos acostumbrarnos a la violencia: Héctor Rodríguez

León, Gto.- El presidente de Coparmex León, Héctor Rodríguez Velázquez, dijo que la alza en la cifra de homicidios es un tema que le duele al sector empresarial, pero que sobre todo como sociedad no deben acostumbrarse a la violencia.

Señaló que el control de la paz no es exclusivo de los municipios ya que cada gobierno tiene sus funciones, aunque fue claro que no se trata de “patear el balón” sino de que todos se comprometan y hagan su trabajo.

“El tema de seguridad es un tema que nos duele, cerró julio con un número muy alto, son muchos y no debemos acostumbrarnos a este tipo de acciones, es una actividad que no le corresponde solamente al municipio, también le corresponde al estado y también a la Federación y no se trata de patear balones sino se trata de que se comprometa cada quien con lo que le corresponde”, dijo.

Detalló que parte de las funciones de los gobiernos es para que realicen políticas públicas y una coordinación entre las tres órdenes para presentar a la sociedad resultados positivos.

“Son gobierno para gobernar y dictar políticas públicas, ahí tenemos a la Guardia Nacional, ahí tenemos a la Policía del Estado, a la Policía Municipal, entonces tendría que haber una coordinación efectiva con hechos contundentes y eso es un llamado a los tres niveles de gobierno que no queremos esto en Guanajuato, León y México”, agregó.

En el tema de los jóvenes añadió que es preocupante el número de este sector de la población que es asesinado por lo que dijo que las familias y los empresarios deben sumar esfuerzos para canalizarlos a una profesión y mantenerlos ocupados.

“Los jóvenes hay un punto donde se desvirtúan y se van a trabajar o seguirse preparando o se van a la ociosidad y dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios, ahí es una parte que merece una acción contundente en el que se usen policías públicas porque luego hay una etapa donde sigue estudiando, pero no pueden trabajar por el tema de la edad, entonces ahí lo importante es buscar que no se descuiden que estos chavos sigan preparándose”, concluyó.