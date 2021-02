No convence pero aceptan ceniza santa en bolsitas

León, Gto.- La pandemia por la Covid-19 ha trastocado la vida cotidiana, las fechas de importancia ya no se celebran de igual forma, esto hizo que se crearan nuevas medidas para evitar la propagación del coronavirus, la iglesia católica ahora entregará las cenizas en pequeñas bolsitas de plástico y los feligreses opinan que “no tienen de otra”.

Margarita de colonia León II dice que no está tan de acuerdo que se entregue así la ceniza en bolsitas, aun así acatará la medida “, se me hace medio raro, no hay como venir al templo, como que no se me hace bien, pero así ya ve, así estamos ahorita, en eso estamos a ver qué nos dice el párroco” y añadió que desconoce si en su parroquia se entregarán las cenizas, como en San Juan Diego, “ pero si eso es así, sí”.

María Gamiño llegó desde la comunidad Rancho nuevo de la luz para buscar su bolsita de cenizas y ella opinó que “está bien, si no podemos de otra manera, aunque sea, es el mismo significado, cómo le diré, nosotros estábamos acostumbrados a venir al templo a que nos la pusieran, si no se puede de otra manera, pues así, voy a poner mis niños chiquitos para que no la pongan, porque uno para qué verdad”.

“Ya me dieron gracias a Dios, le digo que ahorita ya no hay de otra por la pandemia, como sea, yo pienso que es el sentir de uno nada más” dijo María Gamiño para la OEM.

José Esquivel Salazar de la colonia San Manuel “ yo digo que está bien porque como está ahorita la pandemia esa, pues está bien, en la mañana estaban en catedral y no me arrimé, yo digo que como creyentes es una buena opción”.