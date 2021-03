Niega delegado de Programas del Bienestar "acarreo electoral"

La estrategia de vacunación no se va a parar y se está actuando al margen del proceso electoral. “Estamos en una emergencia y esto tiene que ver con la salud de los mexicanos. Esa es la instrucción que tenemos del presidente, que facilitemos todo lo necesario para que la gente más marginada, tenga acceso a la vacuna”.

El delegado de los Programas del Bienestar del Gobierno de México en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez declaró lo anterior al referirse a la afirmación hecha por el titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), Daniel Díaz Martínez de que se registraron actos de acarreo de personas adultas mayores en esta ciudad, presuntamente por Servidores de la Nación, para ser vacunados contra el covid-19.

Hizo un llamado a que se hagan a un lado “posiciones personalísimas” y que nos coordinemos correctamente. No se comprende el que se emitan comentarios, que se emitan juicios apriorísticos, sin validadaciones. ¿Cuál es el objetivo de esto?, si no hay nada que se haya constatado directamente ni validado.

“No se comprende el objetivo. Yo no quiero ir más allá del comentario, simplemente lo dejo ahí. No se entiende cuál es la razón de este tipo de expresiones, máxime cuando estamos llevando a cabo el procedimiento de manera coordinada y conjunta”.

Se tiene que atender a la población y el llamado es a una suma de voluntades, con una coordinación adecuada y que se ponga por delante el interés de la población. “No se está haciendo nada a espaldas de nadie. Estamos de cara a la población, todas las instituciones involucradas estamos compartiendo el procedimiento, los mismos espacios físicos. No hay nada que ocultar...”, afirmó.

Destacó que la instrucción del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador es, la de que se facilite todo lo necesario para que la gente más marginada tenga acceso a la vacuna.

No se comprende a que se refiere (el secretario Daniel Díaz Martínez) con ´acarreo´, y menos con una connotación electoral. Todas las autoridades, sobre todos las que están en primera la línea, debemos ser muy responsables con lo que declaremos, de lo contrario estaremos incurriendo en varias situaciones que no son deseables para nadie...

“Evidentemente estamos llevando a adultos mayores de las comunidades alejadas a los centros de vacunación. Es una indicación que tenemos, de poner al servicio de la población todos los insumos disponibles para que tengan acceso a la vacuna, sobre todo a los más marginados. No existe ningún sesgo electoral, es universal, es un derecho para todos los adultos, mayores de 60 años, todos sin excepción”, finalizó.