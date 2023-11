Ni fianza, ni multa, ni servicios: organizadores del concierto de Luis Miguel no han pagado nada

León, Gto.- Los organizadores del concierto de Luis Miguel no han depositado la fianza que el municipio les solicitó para garantizar la presentación del artista, tampoco han pagado la multa a la que fueron acreedores por vender los boletos sin permisos y mucho menos han pagado los servicios de seguridad que se van a requerir en caso de que este no se lleve a cabo.

Local Accede León al aumento de aforo para concierto de Luis Miguel

Así lo señaló el secretario del Ayuntamiento de León, Jorge Jiménez Lona, quien señaló que de no realizar todos los procedimientos no habrá permisos para que el evento que ya está en puerta el próximo 5 de diciembre se lleva a cabo.

“El permiso no se ha otorgado, son requisitos que tienen que cubrir y uno de los requisitos es la garantía que cubre el retiro de publicidad, impuesto de los boletos y al ciudadano que pagó por ese boleto, si el artista no da el show no se puede esfumar, para eso es esa la garantía y es obligatorio”, dijo.

El funcionario municipal comentó que los organizadores del concierto quedaron en depositar la garantía que equivale a 32 millones de pesos a más tardar el pasado jueves .

“Estaremos dando seguimiento, eso se hace con Tesorería directamente, pero en cuanto esté, estaremos informando. Hay una multa por el tema de vender los boletos sin permiso y no la ha pagado”, dijo.

Añadió que la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez, aprovechó la situación para actualizar el reglamento que es obsoleto, pues fue diseñado en el año de 1996 y habla de boletos impresos.

“El reglamento ya pidió la alcaldesa una actualización porque son multas que son de un reglamento del 96 donde habla de los boletos impresos y se tienen que sellar, eso ya ni siquiera existe, es urgente actualizar ese reglamento a las nuevas realidades con boletos electrónicos”, agregó.

Local Profeco alerta ante cambios por concierto de Luis Miguel en León

Esta semana sólo se logró avanzar el número de personas que van a poder entrar al recinto, luego de que el municipio accedió para que se vendieran 2 mil 400 boletos más de los que estaban previstos.