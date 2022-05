‘Multiplica’ a estudiantes la pasión por aprender

León, Guanajuato.- Su carisma, entrega, entusiasmo, pero sobre todo su inigualable forma de impartir clases han hecho de Iñigo Moreno González, un profesor destacado por su compromiso para fomentar el gusto y participación en las Matemáticas.

Actualmente trabaja en el Colegio Subiré donde imparte esa materia a estudiantes de preparatoria. Sin embargo, una de sus principales misiones ha sido integrar y ayudar a las alumnas a integrarse en actividades y competencias que les permitan también desarrollar sus habilidades y conocimientos.

Hereda profesión

Ya son 23 años en los que ha dedicado su vida a la docencia, pues pertenece a una familia de maestros.

“Mi bisabuela, mis tías, mis papás se dedicaron a esto. Cuando estaba en la universidad se presentó mi primera oportunidad porque mi papá me dijo que les hacía falta un maestro en la escuela donde daba clases”, recordó.

Los comienzos fueron difíciles, debido a que sus estudiantes eran solo dos años menores que él, pero a la vez esto le ayudó a entender cómo pensaban y qué era lo que querían, así que desde ese momento descubrió su vocación.

Apasionado de las matemáticas

Desde que estaba en la secundaria, Iñigo descubrió su gusto por las matemáticas, además de ser una materia que se le facilitaba.

Cuando ingreso a la preparatoria le empezó a interesar también la tecnología, por lo que decidió estudiar Ingeniería en Sistemas Computacionales.

“Trato de que mis estudiantes entiendan la importancia de las matemáticas en nuestras vidas y los involucro a través de la tecnología que es algo que utilizan todos los días. Me gusta realizar proyectos con ellos y guiarlos para que descubran sus talentos para que desarrollen sus habilidades lógico matemáticas”, explicó.

Además, le gusta que se cuestione por qué y cómo suceden las cosas en la naturaleza lo que les permite adentrarse en el maravilloso mundo de la ciencia.

Su fórmula como docente

Lo primero que le ha funcionado como profesor es saber escuchar a sus educandos, saber lo que quieren, qué les interesa, qué les gusta y a partir de ahí guiarlos para logren sus objetivos.

“A veces es complicado porque la juventud de ahora no sabe lo que quiere o cambias sus necesidades frecuentemente, de ahí la importancia de que los maestros seamos versátiles y nos adaptemos a los cambios que se vayan dando. El maestro está siempre en el camino del aprendizaje y la enseñanza”, externó.

Promueve la participación de las jóvenes

A lo largo de los años, han predominado hombres en temas de matemáticas, ciencias y tecnología, pero Iñigo sabe que muchas mujeres poseen las habilidades, gusto y compromiso en estas áreas, por lo que su misión como profesor también ha sido dar un espacio a sus alumnas para que puedan explotar sus talentos .

“Hace cuatro años, algunas alumnas me preguntaron que por qué no hacíamos un Club de Matemáticas y cuál fue mi sorpresa que, al hacer la convocatoria, la mayoría de quienes asistieron, eran mujeres”, contó.

Así se dio cuenta que siempre ha existido el interés de ellas en estos temas, pero como sociedad no se les habían dado espacios ni el impulso necesarios.

“A partir de ese momento las invito a proyectos internacionales como Technovation o Chicas en Tecnología que son programas con niñas de todo el mundo donde aprenden a desarrollar sus habilidades para resolver problemas de su entorno a través de la tecnología. Actualmente el 90% de los que pertenecen al Club de los Matemagos son mujeres”, explicó.

Los logros

En Technovation, varios equipos de niñas han diseñado apps que resuelven problemáticas sociales y han ganado concursos regionales, nacionales.

Pudieron presentar sus aplicaciones en San Francisco, California. Además, han ganado concursos en España y Washington. Han participado en “Protagonistas del futuro” con chicas de Chile, Argentina, Perú, Uruguay y Colombia; y muy buenos resultados en los procesos selectivos de las Olimpiadas de Matemáticas.

Como maestro, en el 2019 recibió un reconocimiento de parte de Presidencia Municipal por la creación del Club de Matemagos y en 2020, fue representante STEAM estatal en el concurso National Teacher Prize México.

Lo que disfruta y el reto de su profesión

Sus estudiantes son su motivación para saber que lo hace cada día con pasión repercute en cada uno de ellos.

“Encontrarme con ex alumnos y que me saluden con gusto, poder platicar con ellos y saber que les va bien en la vida y que alguna de mis enseñanzas les han servido para ser mejores personas y ser felices es lo más gratificante que existe para uno como docente”.

Por otra parte, si reto más importante como docente ha sido atreverse a hacer algo diferente.

“Cuando lleva uno varios años en las aulas, puede entrar uno en una etapa de confort donde impartes tus clases de la misma forma por mucho tiempo. El temor a cambiar nos puede paralizar por un instante, lo difícil es dar el primer paso, ya después uno ve que puede tener errores, pero aprender de ellos es lo que nos permite ser mejores”.

Recuerda que hubo un momento en el que notó en sus alumnos la falta de interés e indiferencia, pero descubrió que en el fondo tienen la disposición para desarrollar sus habilidades y poder ayudar a los demás.

“Los alumnos se han sentido satisfechos con cada una de las actividades que han realizado donde fomentan lazos de amistad entre ellos y con las personas que van conociendo y apoyando los proyectos donde participan”.

Ha aprendido que es clave poder entender lo que quieren, que están en constante cambio para poder ser mejores. Solo necesitan a alguien que esté con ellos, que los motive y que sea su guía.

Mensaje a los estudiantes

“Recuerda siempre aprovechar tu energía y tu intensidad. Con actitud positiva, preparación, constancia, determinación y trabajo en equipo puedes lograr tus objetivos. Descubre tus habilidades, lucha por tus sueños y encuentra la mejor versión de ti mismo. Gracias por permitirme ser feliz haciendo lo que me apasiona y por compartir juntos grandes experiencias de aprendizaje. Cada instante que los voy conociendo mejor forman parte de mí y los llevo siempre en mi corazón”.

Mensaje a los colegas docentes

“Quiero felicitar a todos los maestros en su día por la noble labor que realizan todo el tiempo, por compartir esta hermosa vocación con varias generaciones. Gracias a los maestros que he tenido a lo largo de mi vida y que han influido en mi forma de ser, en especial quiero agradecer a mis compañeros del Colegio Subiré por ser maestros extraordinarios que me motivan y me inspiran a ser un mejor maestro. Y sobre todo gracias a mi familia por su amor y cariño y porque siempre me han apoyado y dado consejos para ser una mejor persona".