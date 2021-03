Muere estudiante de enfermería de la Universidad de Guanajuato

Mayte Itzel Razo López, estudiante de Enfermería y Obstetricia de la Universidad de Guanajuato, murió este lunes víctima de Coronavirus.

La joven, originaria de Abasolo estudiaba su último semestre de la carrera y se graduaría en tres meses de manera virtual.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Confirma SSG primer caso de variante británica de coronavirus en Guanajuato

Hasta hace tres semanas, antes de que se contagiara de Covid-19, realizaba su servicio social.

En la página de redes sociales de la carrera, sus compañeros se despidieron de ella con el siguiente texto.

“El departamento de Enfermería y Obstetricia ha perdido una abeja enfermera, hoy tus sueños y los de tu familia se han terminado; ya no te veremos en tu graduación virtual este semestre, ya no te veremos en tu servicio profesional, ya no te veremos en algún hospital del estado”.

Familiares de la joven así como sus amigos, le ayudaron económicamente mientras se recuperaba, pero en los últimos días su estado de salud se complicó y murió el lunes a las 04:00 horas de la mañana.