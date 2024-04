Morena fue quien decidió la doble candidatura para Hades Aguilar

Guanajuato, Gto. El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Guanajuato, David Martínez Mendizábal, aclaró que fue su partido, a través de la Comisión Nacional de Elecciones, quien decidió la lista plurinominal para el estado.

Esto en referencia a que la diputada Hades Aguilar, quien contiende por el distrito local 14 actualmente, aparece en la primera posición de la lista plurinominal de Morena.

“Es una determinación de la conveniencia por estratégica política, no la sabíamos nosotros que tenía esa doble candidatura por llamarla de alguna manera, porque no sabíamos cual era la lista de los primeros cuatro lugares en las plurinominales, no se sabía, es estrategia y determinación de la nacional”.

Aclaró que aparecer en la lista plurinominal y actualmente contender por un distrito no es ninguna ilegalidad, sin embargo, se tendrá que aclarar en su momento en cuál se quedará, pues si deja la lista, la misma se recorrería.

“La Comisión Nacional de Elecciones de Morena tendría que ocuparse de poner a otra persona que se encargue del distrito 14, con cabecera en Salamanca, pues todavía se pueden hacer cambios pese a que ya iniciaron las campañas”.

Cuestionado sobre si la designación del tercer lugar en la lista plurinominal a Bárbara Botello podría causar conflictos internos al partido, David Martínez defendió el perfil de ex alcaldesa de León, y recordó que tiene un gran conocimiento en la materia.

“Me parece una magnifica candidata en el Congreso, conoce problemática, tiene buen discurso, ha ganado 60 demandas entre administrativas y penales, la última la ganó a periódico estatal, y no tiene ningún argumento legal para inhabilitarla, siempre habrá diversas opiniones, pero mientras no penalicen la opinión, las ideas y se respete la dignidad, es normal las diferencias y planteamientos”.

Finalmente, se le preguntó por el registro que hizo Ernesto Millán, quien contiende por el distrito VIII local y que entró representando al grupo de discapacidad, a lo que el coordinador de la banda de Morena en el Congreso local, dijo que tendrá que ser el propio legislador quien informe de su discapacidad.

“Millán es diabético, revisé el certificado médico que lo acredita con una discapacidad que le provocó dicha enfermedad y es legal, pero tendrá que ser él quien decida informar qué tipo de discapacidad tiene”, concluyó.