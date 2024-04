Demandan Pan, Pri y Prd la revocación de candidatos de Morena y Pt

León, Gto.- El dirigente del Partido Acción Nacional en Guanajuato, Eduardo López Mares, declaró que ante las irregularidades del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que aceptó anomalías en los registros de Morena y PT, la alianza del PAN, PRI y PRD demandarán una revisión en el Tribunal Electoral sobre las diversas planillas.

Lamentó que el organismo encargado de ser el árbitro electoral, esté aceptando y autorizando los registros a Morena y el PT en varios municipios en el estado y puso como ejemplo el caso del diputado Ernesto Millán, quien se registró para un cargo público con discapacidad gracias a la enfermedad del diabetes..

“El PAN está cumpliendo junto con el PRI y el PRD con los candidatos por el principio de representación proporcional, tal como lo señala la Ley Electoral, contamos con migrantes y elementos de discapacidad, son lineamientos que estableció la autoridad electoral, pero con Ernesto Millán, Morena hace una simulación, un fraude a la ley, sabemos que más del 60% de la población tiene diabetes pero eso no es una discapacidad, nosotros cumplimos con los lineamientos, debe de ser una discapacidad permanente no de esa índole como una enfermedad, es desafortunado que Morena y Millán se presten a esta simulación y a vulnerar la ley, van en contra de los grupos vulnerables que sí tienen derecho a estar en esa candidatura y lo mismo está pasando con el PT que también están simulando”.

Explicó que las Medidas Afirmativas han sido respetadas por la alianza del PAN PRI y PRD, por lo que demandan que otros partidos las respeten y adelantó que ante el fraude con planillas incompletas, ya se solicitaron las revocaciones a los diversos candidatos de los partidos de la Cuarta Transformación.

“Es preocupante lo que hace Morena y el PT porque es un fraude a la Ley Electoral, es vergonzoso que se burlen de los grupos vulnerables, nosotros desde el PAN Guanajuato vamos a presentar un recurso de revocación en contra de la planillas del PT, también propusieron personas de la diversidad sexual en varios municipios, entregaron un escrito y se colocaron como mujeres, cuando no son. Molesta que pretendan llegar a esos cargos de elección popular infringiendo la ley y faltando el respeto a las personas que sí pertenecen a estos grupos vulnerables”.

“Nos estamos inconformando por la planilla de Irapuato que tampoco tiene paridad, están metiendo ocho hombres y siete mujeres, no están cumpliendo con el tema de paridad de género, y también vamos a impugnar planillas incompletas, y lo más preocupante es lo que está pasando en el Instituto Electoral, porque autorizaron una planilla al municipio de Atarjea por PT sin tener un candidato de grupos vulnerables”.

De igual forma, dijo que existe un dolo de parte del Instituto Electoral, pues no se está respetando la Ley Electoral y los lineamientos que el mismo IEEG impuso para la actual campaña.

"En Guanajuato Paloma Robles está registrada con Morena como candidata a regidora y cómo candidata a la alcaldía va por el PT, está participando simultáneamente en dos procesos con dos partidos distintos, no sabemos qué esté pasando con el Instituto Electoral, porque no lo ven, yo incluso observo un dolo, porque no lo quisieron ver, son muchas inconsistencias en las planillas de Morena y el PT, son arbitrariedades del Instituto Electoral, esto preocupa porque es una simulación”, concluyó.