Modelo de enseñanza que nació en pandemia, es ahora parte del plan de estudios en Jerécuaro

León Gto.- Con más de 30 años en la docencia, Yamina Rivera Alcantar implementó un divertido modelo de enseñanza a distancia, el cual sus alumnos han disfrutado durante y después del confinamiento, un modelo que quedará ya en el plan de estudios de la maestra.

Ella es originaria de Jerécuaro, ha sido maestra por 30 años en la Secundaria Técnica 22 de Estanzuela de Romero, en ese municipio, donde educa a sus alumnos en la materia de Formación Cívica y Ética, relató para Organización Editorial Mexicana (OEM) los retos y oportunidades que generó la pandemia a tres años de que este virus llegó a Guanajuato.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Yamina recordó que durante la pandemia ella y todos los docentes se encontraron perdidos, ya que las modificaciones en los ciclos escolares representaron todo un reto para cada uno de los maestros, pues tuvieron un ciclo escolar completamente en aislamiento.

“El primer ciclo escolar que nosotros nos fuimos fue en el 2019-2020, realmente no encontraba yo como poder impactar con mis alumnos, el mandar trabajos, el hablarles por teléfono, yo realmente no sentía una satisfacción total de un impacto con conocimiento que se quedará realmente firme”, explicó la docente.

Local Se acerca campaña de vacunación contra la rabia

Fue durante las primeras vacaciones en que Yamina Rivera analizó el proceso de cómo poder llegar con los alumnos y estos aprendieran, sin embargo, no había más herramientas que no fuera a través de redes sociales.

“Abrimos una página de Facebook que actualmente sigue vigente que se llama: Formación Cívica y Ética Técnica 22. Hasta la fecha llevamos alrededor de casi 700 mil visitas, pero en aquel tiempo en solo un año, en un pequeño tiempo llegamos a tener 300 mil visitas”, mencionó.

“Se implementó como parte de la cultura de Cívica y Ética el promover nuestras raíces, el seguir festejando fechas conmemorativas, entonces cuando llegaba cada fecha yo ya tenía una actividad para conmemorar, lo que nos dio el boom fueron definitivamente los vídeos elaborados por cada uno de los chaparros (alumnos)”, agregó.

Como ejemplo nombró el día de muertos, donde se realizó un concurso con seis categorías, con una respuesta muy positiva por parte de los estudiantes, incluso algunos utilizaron tecnologías como drones y programas más avanzados para realizar sus videos, en el que participaron el 80% de los alumnos cuando en ese tiempo la escuela contaba con 260 estudiantes.

Actualmente los concursos online continúan en la clase de la maestra Yamina Rivera Alcantar, donde el último fue de fotografía; gracias a estos concursos virtuales, la escuela y sobre todo la docente quedó en el ojo de autoridades educativas como la Delegación Regional Sureste del Estado, televisoras com Tv4 y hasta la Universidad de Guanajuato les solicitó apoyo con sketch para sus estación de radio.

“Hubo un gran apoyo por parte de mi supervisora Hermelinda Yepes López de mi director en turno de los padres de familia que se volcaron con sus chaparros, mucho les debo a ellos, este trabajo y a los niños indiscutiblemente, a las personas detrás que apoyaron el proyecto, como mi hija Irlanda Vega que ellos con tanto conocimiento de la tecnología, pues me ayudaba en casa porque realmente muchas de las cosas yo no sabía y ella fue la que me animó a hacer este tipo de de eventos y con esto realmente dejamos huella, huella imborrable dentro de de una etapa tan compleja”, mencionó entusiasmada.

El recibir reconocimientos, medallas y exponer su trabajo ante grandes personalidades de la docencia y compañeros de los diferentes estados, generó una gran satisfacción en Yamina, quien orgullosa mencionó que en Guanajuato se hacen cosas de calidad.

“Fue una grata satisfacción el que te reconozcan más allá que tus propios alumnos, los padres de familia, es muy gratificante que el gobierno, tus autoridades, superiores te volteen a ver, es muy bonito, el presentarse en eventos y representar a Guanajuato Cuna de la Independencia Nacional y lo digo con tanto orgullo, yo amo, amo y mi pasión es ser maestra, son 30 años de servicio y pareciera que entre a trabajar ayer”, dijo.

“Yo les aconsejo a mis compañeros que busquen y le encuentren pasión a su trabajo, que cuando llevamos a los alumnos a un nivel de competencia, tiene mayores resultados y un aprendizaje significativo y que sí, se atrevan a abrir su página de Facebook, que compartan los trabajos de sus alumnos, que se arriesguen, que hay mucho que que aprender, mucho que ganar y poco que perder”, finalizó la maestra Yamina Rivera Alcantar.