Leyendas de León | Las Canicas Malditas

León, Gto.- En sus momentos de descanso, Alfonso Zapata, operador de la ahora en mantenimiento, unidad LE-1399 del Sistema Integral de Transporte (SIT), suele ir a la parte de atrás del autobús, dónde detrás de la última fila, hay un espacio considerable al que Alfonso llama el “King Size” en el que una persona con altura promedio de 1 metro 70 centímetros cabe perfectamente acostada, en ese lugar, el conductor toma su siesta para recuperar energía.

Local La venganza del chófer fantasma del SIT

“Pongo unos cartones y unas cobijas cuando estoy en mi rato libre, en ese espacio te quedas completamente dormido” relató Zapata.

Una noche cómo cualquier otra, Zapata se encontraba en la base entregando su unidad, sin embargo, el cansancio le ganó y se tomó un momento para dormir, mientras tomaba su siesta, el chofer escuchó cómo por el suelo de la unidad rodaron varias canicas.

El conductor, acostumbrado a los constantes eventos paranormales presentados en la base auxiliar Delta, ignoró por completo el rodar de las canicas, mismas que siguieron rodando cada vez más fuerte.

“Yo logré escuchar cómo las canicas rodaron, pero sinceramente no quería voltear, también estaba algo asustado, ni me quería mover, pues yo creo que por lo mismo que ni los pelaba se enojaron, ya nada más sentí cómo me aventaron un puño de canicas en la cara, ahí sí me desperté y vi todo el regadero de canicas” platicó Alfonso.

Además de las canicas, el chofer reporta que a esa misma unidad, subía una familia fantasma.

“En mi primera parada, saliendo de aquí de la base, aunque no me detuviera para subir gente, siempre al pasar por la misma parada, pasaban tres veces la tarjeta Pagobus, se escuchaba cómo se activaba el lector” comentó el operador.

Local Leyendas de León | El día que el Diablo visitó León

“Una vez le mandamos un vídeo al patrón porque fallaba la luz del mezquite, en cuanto se lo mandamos, nos preguntó que quien estaba ahí tan tarde, pues en el video se observaba una persona vestida de negro con cabeza de cuervo, al menos eso representaba la silueta, y así como esa vez, a cada rato sentimos, escuchamos y vemos cosas paranormales aquí, les debe de gustar mucho ese mezquite a nuestros vecinos” concluyó Alfonso Zapata, operador de autobús.