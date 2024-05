Miguel Márquez Márquez pide a Sheffield dejar a un lado las mentiras

León, Gto. Miguel Márquez Márquez, candidato al senado por el PAN en Guanajuato, pidió a su homólogo Ricardo Sheffield de Morena, evitar la mentira para no desmotivar el voto este domingo.

Aclaró que no secuestró a Ricardo Sheffield cuando era panista para pedirle que se bajara de su intención por ser alcalde nuevamente de León y le exigió evitar la calumnia y sumar propuestas para que la población salga a votar el próximo domingo 02 de junio.

“Si él comenta y señala que lo secuestraré, ni que fuera una criatura, pero ahí muere, ya lo importante es invitar a la gente que vote, que no polarizamos y dividamos, evitar creer en todos estos falsos mensajes que se envían a través de las redes sociales, también es una mentira que tengo miles de cabezas de ganado y ranchos, no se vale jugar con la mentira, con la calumnia”.

“Yo primero soy de la idea de que tenemos que trabajar y la mejor encuesta será el 2 de junio, invito a los ciudadanos a que voten por los candidatos del PAN por Xóchitl, por Libia y estamos cerrando fuerte en la campaña, estoy tranquilo por haber dado el último esfuerzo, esperemos los resultados y vamos a ganar primero Dios”, dijo con respecto a la supuesta pelea cerrada en San Francisco del Rincón entre PAN y Morena.

Lamentó que el deporte favorito de Ricardo Sheffield siempre ha sido la calumnia, la difamación y la mentira. “Tenemos años de conocernos, la gente sabe quién es él, desde el inicio dije que yo iba a hacer una campaña de respeto y jamás en ningún evento me he referido a él, no ha sido tema más que en el debate, por obvias razones”, dijo Márquez.

Aclaró que está centrado en los temas como inseguridad, economía, los migrantes, entre otros temas, “y él sale con una tontería diciendo que lo encerré en la camioneta y no es cierto, en su Instagram todavía tiene fotos conmigo en el quinto informe de mi gobierno dándome likes”.

Explicó que es lo normal que la camioneta se convierta en una extensión de la oficina, y añadió que en los traslados se atiende a empresarios, gente del campo, delegados de comunidades rurales, maestros.

“A todo mundo subí a la camioneta y vamos platicando, se aprovecha el tiempo, esto es algo normal y con él fue una situación muy concreta, yo venía de la Ciudad de México de tener una reunión con Gustavo Madero y el Partido Acción Nacional decidió que habría designaciones en las candidaturas en Guanajuato y en la Ciudad de México decidieron que fuera Ricardo Sheffield el alcalde de la ciudad de León, y yo sé les dije que ni siquiera habían pedido una opinión a los panistas de Guanajuato, fue una decisión muy centralizada”.