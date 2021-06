Mi hijo es mi todo: David Arce

León.- David Arce es papá soltero y pertenece a la comunidad LGTB+, se considera un aliado feminista porque sabe todo lo que una mujer tiene que resolver, decidió por su hijo salir adelante y superarse. Dejó las drogas, estudió una carrera y con su empresa ofrece trabajo a diferentes personas.

Su nombre real es David Eduardo Arce Sarmiento y es tik-tokero reconocido, tiene un programa de televisión “La Cama “en Guanajuato capital y es coreógrafo profesional, da clases de zumba, desde hace 18 años, además tiene un ballet de chambelanes que da trabajo a 20 personas y de manera indirecta a otras 20 personas, también trabaja en el Partido Verde y le encanta cocinar para su hijo.

Recordó que a los pocos meses de que su hijo Iván Eduardo llegó a su casa este cumplió seis años de edad y aunque el entrevistado se drogaba, el niño lo cuidaba porque pensaba que estaba enfermo, “una vez me levanté de la cama después de una noche de drogadicción y pisé el suelo, porque mi hijo se había dormido toda la noche en el piso, a un lado de mi cama. En ese momento lo vi con la misma ropa con la que me lo habían llevado hacía meses”, recordó.

Vio su vida en un segundo

De pronto tomó conciencia de que en todo ese tiempo no le había comprado ropa a su hijo, se aferró a él, “me empodere tanto que dije: De ahora en adelante si tú te caes me caigo yo. Toda mi atención y mi energía van a ser para ti. Y no necesité rehabilitación, ni nada, dejé las drogas en seco, y sí, pasé procesos, no de recaídas, sino que tuve bajones emocionales muy fuertes, es una montaña rusa horrible, esos han sido los momentos más difíciles de mi vida, pero encontré mucho consuelo en mi hijo”, explicó.

Después de que dejó las drogas pensó en estudiar y enfrentó los retos que no se esperaba como ser un hombre que cuidaba a un niño y ahí valoró a la mujer porque trabaja de día y de noche, siempre tiene algo que resolver, pues por lo general los hombres dan dinero y se desentienden.

Por motivos personales la mamá de Iván Eduardo, y también amiga de David decidió que el niño debía vivir con su papá, “yo la apoyo porque imagínate qué difícil tomar una decisión así. Nunca le he hablado mal de ella y no lo voy a hacer, ambos pensamos que es una gran mujer y en algún momento tendrán la oportunidad de encontrarse y recuperar el tiempo”, comentó.

El también empresario le ha enseñado a su hijo valores de trabajo, a luchar por lo que quiere, pero sobre todo a ser empático, porque cada persona tiene una historia y debe ser tratada de forma humana, le explica por qué debe cederle el asiento a una mujer embarazada o a un adulto mayor.

En 10 años David ve a su hijo con una familia, exitoso, terco como él, con libertad económica y siendo cada día una mejor persona, lo admira mucho por su inteligencia y capacidad de resolver problemas y mantenerse tranquilo.





Su lema: Todo suma

“A mi papá le tengo la confianza de contarle todo, más que como mi papá lo veo como un amigo, le platico cuando tengo una novia, que terminé con ella y las cosas que me pasan en la escuela. Tenemos una súper comunicación”, dijo Iván Eduardo.

El joven quiere ser pediatra y su padre lo apoya. Su relación es tan buena ambos estudiaban al mismo tiempo, Iván David estaba en la secundaria y David la carrera en Ciencias Políticas.

Es muy inteligente y entiende conceptos difícil de entender de la comunidad LGBT+ “yo no tengo una familia normal, mi papá cumple las dos funciones, de mamá y papá, aparte tengo a mi abuelita, a quien le platico mis cosas. Mi papá me ha ayudado a salir adelante, en mis estudios, me orienta y me da muchos consejos, me enseña valores que es lo más importante, estoy muy orgulloso de él”, explicó Iván Eduardo.

No todo ha sido fácil, recordó David porque cuando su hijo cursaba sexto de primaria de los 12 colegios que visitaron en siete los discriminaron porque David pertenece a la comunidad LGBT+, “no les vamos a pegar nada, yo tengo el mismo dinero que todos los demás, no soy ratero, no soy un delincuente, mi dinero es igual que el de todos, pago los mismos impuestos y por eso pido los mismos derechos y las mismas oportunidades”, recalcó.

No hay apoyos para padres solteros

El conductor dijo que en 2015 enfrentó una difícil situación, se enfermó y no podía trabajar, pero en ningún nivel de gobierno encontró algún apoyo social para padres solteros, porque sólo hay para madres de familia e indígenas.

“Se ríen en tu cara es un tema de discriminación, imagínate que yo fuera un hombre heterosexual te daña”, lamentó con respecto a la actitud de los empleados públicos.

Dijo que lo más importante debería ser garantizar los derechos para todos, aunque no es fácil tampoco es imposible, porque se pueden hacer políticas públicas integradoras para las familias diversas.

Pidió a la comunidad no dejarse llevar por las etiquetas que le pone la sociedad, porque cada quien decide hacia dónde y cómo dirigir su vida.

“Al final de cuentas somos personas de amor y eso se puede ver reflejado en nuestras familias. Que nada detenga la visibilidad de nuestra vidas, nos mostramos al mundo tal como somos y cómo dirigimos nuestra vida, para que otras personas se animen y se inspiren porque el miedo más grande de muchos miembros de la comunidad LGBT+ es que a la tercera edad se queden solos (...) Muchos de nosotros también somos empresarios y generamos empleo, tal vez el mercado rosa es chico, pero con un nivel adquisitivo muy alto (...) Somos potencia y tenemos que empezar a darnos a notar. Que nadie calle su historia porque todos tenemos algo que aportar al mundo”, finalizó.