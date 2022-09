México carece de una agencia anti-terrorismo

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- A pesar de que se han registrado diversos hechos considerados como narco-terrorismo, no solo en Guanajuato, sino en diferentes partes de México, el país no cuenta con un protocolo, una agencia anti-terrorista, ni con el presupuesto para atacarlo, mencionó David Saucedo, consultor y especialista en seguridad, quien dijo que para combatirlo, únicamente se han realizado misiones por parte de la policía y el Ejército.

Refirió que hace dos años fue el primero en mencionar que en Guanajuato se había cometido el primer acto considerado como narco-terrorismo, y es que, en diciembre de 2019 un vehículo con artefactos explosivos detonó en una zona habitacional de Irapuato, desde entonces el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sigue implementando nuevas tácticas intimidatorias para sembrar el terror en sus rivales y las fuerzas de seguridad.









Explicó que desde el punto de vista académico el narco terrorismo “es un hecho perpetrado por un grupo armado con el objeto de provocar terror en la población, difundido masivamente en medios de comunicación con el objeto de presionar a la autoridad para que adopte alguna postura pública, una medida o deje de aplicar una política pública”.

“El prefijo de narco terrorismo lo decimos porque quien lo realiza son integrantes del crimen organizado, este término fue desarrollado por académicos para explicar en su momento, fenómenos de este tipo que se desarrollaban en Europa, un poco alejado de la realidad latinoamericana, pero este término se empezó a utilizar en Colombia en los años de los 90’s”.

Mencionó que a pesar de que se tienen registrados diferentes hechos, los cuales entran en esa definición, en el país no existe un protocolo, una agencia anti-terrorismo, ni el presupuesto para atacarlo, sino que únicamente se han realizado misiones dentro de la policía y el Ejército.





En Celaya, León, Irapuato, Salamanca, Apaseo el Grande, Silao, Dolores Hidalgo, Guanajuato capital, Abasolo y Valle de Santiago fueron incendiados en total 25 tiendas Oxxo.





“Una agencia institucional dedicada al terrorismo no hay. Los norteamericanos sí tienen, ellos luego del 11 de septiembre implementaron una serie de protocolos en los aeropuertos, antes no había tantos filtros y restricciones para los viajeros. En México no tenemos uno como tal y tendría que existir”.

Refirió que a nivel federal existe en el Código Penal el delito de terrorismo, sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se resiste a decir que este delito existe en el país.





A pesar de que se tienen registrados diferentes hechos, los cuales entran en esa definición, en el país no existe un protocolo.





En el caso de Guanajuato, comentó que el terrorismo también se encuentra tipificado en el artículo 245 del Código Penal del Estado de Guanajuato y por lo que en su momento ha dado a conocer el gobernador y la Fiscalía General del Estado, las personas que han sido detenidas luego de causar bloqueos, quemas de automóviles y de negocios, serán enjuiciadas por este delito





Desde el punto de vista académico el narco terrorismo "es un hecho perpetrado por un grupo armado con el objeto de provocar terror en la población.





Finalmente, es importante mencionar que, se tiene conocimiento que los atentados terroristas comenzaron en 1994 cuando estalló un coche bomba en Jalisco, luego de que grupos rivales intentaron asesinar a Ismael Zambada García, alias el “Mayo Zambada”.





A principios del 2000 hubo otro ataque contra el capo Serafín Zambada Ortiz afuera de una fiesta que se realizaba en Tijuana, posteriormente, en 2010 un vehículo con 10 kilos de explosivos detonó en Ciudad Juárez, en represalia a la detención de Armando Acosta Hernández, alias “35”, del grupo delincuencial “La Línea”.





En marzo de 2020, en Celaya estalló una camioneta en la base improvisada de la Guardia Nacional ubicada en el Celanese, luego en junio de 2020 también en Celaya y luego de la captura de la mamá, hermana y novia de José Antonio Yépez alías “El Marro”, líder del Cartel de Santa Rosa de Lima (CSRL), fueron incendiados negocios, vehículos y se bloquearon carreteras.

En septiembre de 2021 se registró un ataque con un paquete explosivo en Salamanca afuera de un restaurante, después en julio de 2022 en Irapuato y mientras los agentes ministeriales y los peritos se encontraban haciendo las investigaciones correspondientes luego de que se reportara el hallazgo de restos humanos en bolsas negras y una hielera, un artefacto explosivo detonó.

Para el 9 de agosto en Celaya, León, Irapuato, Salamanca, Apaseo el Grande, Silao, Dolores Hidalgo, Guanajuato capital, Abasolo y Valle de Santiago fueron incendiados en total 25 tiendas Oxxo, así como diversos vehículos y unidades de transporte público y de carga.