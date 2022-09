Marchan feministas en pro del aborto seguro y gratuito [Fotos y Video]

Cerca de cien feministas, leonesas y grupos proaborto, marcharon esta tarde por las calles de León, en donde exigían un aborto legal y gratis, esto como una marcha separatista donde el color verde y morado predominó.

Por medio de redes sociales, diferentes colectivos feministas y grupos pro aborto, convocaron a manifestarse este 28 de septiembre en punto de las 6:00 de la tarde, en favor del aborto, donde la marcha se reunió en el Arco de la Calzada, con dirección a la Fuente de los Leones.

La ruta fue la calle Madero, posteriormente pasaron por la calle Pedro Moreno, Hidalgo hasta la Fuente de los Leónes; una vez que llego al punto final, se realizó el “Pañuelazo” con la Red de Acompañantes de Aborto León, quienes momentos antes habían realizado un conversatorio sobre el tema de aborto esto debido a que cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro.

Fueron cerca de 60 elementos de tránsito municipal, quienes resguardaron la marcha y cerraron la circulación de la Zona Centro por algunos minutos para que las protestantes pudieran estar seguras.

“¡Será Ley!”, “Que maternar sea opción y no obligación”, “Será ley no me hagan quemarles todo”, “Ni de la iglesia, ni del estado, ni del marido, mi cuerpo es mío y yo decido”, “Todas tenemos el derecho y la libertad de decidir sobre nuestro cuerpo”, se leía en las pancartas que las jóvenes levantaban.

En esta ocasión una vez más, hubo mujeres que vistieron de negro y con el rostro cubierto, quienes comenzaron a hacer inconoclasia y a pintar con aerosol negro, morado y verde fluorescente varias calles y algunos monumentos de la ciudad, como otra forma de protesta, apoyadas y cubiertas por más mujeres realizaron dichas pintas.

Las iglesias fueron blindadas por religiosos, quienes se colocaron a los pies de las mismas y formaron una barrera; con crucifijos y rosarios comenzaron a rezar, mientras la marcha feminista los trataba de provocar y pintaba el piso con frases como “aborto legal” y “será ley”, por mencionar algunas.

El miedo de ser agredidas por las manifestantes se reflejaba en sus rostros, había quienes cerraban sus ojos y otros más lloraban ante las peticiones de las protestantes, estas últimas a manera de burla se tomaban selfies y fotografías con sus carteles frente a ellos.

Una vez que llegaron a la fuente de los leones, gritaron una vez más sus consignas, rodearon la fuente y levantaron sus carteles, al mismo tiempo, un grupo de mujeres encapuchadas aprovecharon el bullicio y sin importarles que terminarían empapadas, entraron a la fuente y con aerosol pintaron los cuatro Leones, incluso con frases como “aborto legal”.

Al término de la protesta y como una forma de protegerse, desde días anteriores, se generó una campaña virtual en el que los hashtags #28s y #AbortoLeal, contenían información y recomendaciones a las asistentes.

Señalaban como importancia no llegar ni retirarse solas, gritar “Rojo” si alguien se encontraba en peligro ya sea algún desmayo o una herida, donde al escuchar este grito, las demás debían de parar la manifestación y guardar silencio hasta identificar la situación.

Inclusive algunos colectivos leoneses en sus redes sociales aseguraban que la iconoclasia no era un acto de vandalismo, ellas mencionaba que era una forma más de protesta válida, por lo que recomendaba a quienes pretendían realizarla debían cubrir el rostro y tatuajes visibles, llevar un cambio de ropa, esto último para evitar ser reconocidas una vez que terminará la manifestación.

Es de mencionar que esta marcha se hizo de manera simultánea en otros puntos de México.

Cada 28 de septiembre es el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, conocido también como el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto; donde se busca que las mujeres puedan tener acceso a abortar de las formas que ellas elijan.

La celebración de este día se debe a la lucha de las mujeres que se reunieron, en noviembre de 1990, en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, llevado a cabo en Argentina, en donde se aprobó, a través de la Declaración de San Bernardo, la proclamación del Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y el Caribe el 28 de septiembre

Es de recordar que luego de la “Marea Verde” en Argentina, los movimientos de este tema en México y Guanajuato fueron tomando mayor fuerza e inclusive han ido evolucionando con el paso del tiempo.

Un 26 de abril de 2007, en la Ciudad de México, se lograron avances fundamentales gracias a las reformas al Código Penal y adiciones a la Ley de Salud, reconociendo el derecho de las mujeres a interrumpir legalmente su embarazo durante las primeras doce semanas de gestación. En toda América Latina y en el resto de México las mujeres continúan por lo general enfrentando obstáculos para lograr el ejercicio de sus derechos reproductivos y son criminalizadas por la práctica del aborto.

Se ha demostrado en diversas ocasiones que impedir el acceso a un aborto legal no solamente no contribuye a reducir la cantidad de abortos, sino que además obliga a las mujeres a recurrir a abortos inseguros y, por lo tanto, poner en peligro su salud y su vida. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que al año se realizan 25 millones de abortos clandestinos (inseguros).