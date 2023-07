Ebrard y Creel: fortalecer al Poder Judicial, la prioridad

IRAPUATO. A pesar de que ambos pertenecen a dos proyectos de nación diferentes, tanto Marcelo Ebrard Casaubón como Santiago Creel Miranda coincidieron en que debe haber una reforma al Poder Judicial , para con ello fortalecerlo. Garantizar su autonomía, permitir la profesionalización de los ministerios públicos y velar por servir a los intereses de la Nación y no a intereses creados, como los de la delincuencia organizada, deben ser los pilares del futuro judicial del país, coincidieron ambos aspirantes a la candidatura presidencial en entrevista con OEM.

Reformar al Poder Judicial permitirá que delincuentes queden en prisión: Ebrard

Marcelo Ebrard Casaubon, aspirante a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación, aseguró que debe haber una reforma al Poder Judicial, para reducir su vulnerabilidad que tiene ante intereses y poderes creados, como la delincuencia organizada, además de que se tiene que facilitar que la rendición de cuentas la haga a la sociedad y no al Poder Ejecutivo.

En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana durante su visita a Guanajuato, Marcelo Ebrard dijo que la próxima gran reforma que se tiene que hacer es al Poder Judicial y de ello dependerá cómo venga conformado el Poder Legislativo en la elección de 2024, pero señaló que más allá de un tema partidista, se tiene que llegar al consenso de que el sistema judicial mexicano se tiene que fortalecer.

Te recomendamos: Especialistas coinciden en la necesidad de una reforma al Poder Judicial: Ignacio Mier

“Va a depender mucho de cómo quede el Legislativo. Si se tiene una mayoría suficiente, se podría plantear una iniciativa de reforma al Poder Judicial, que no tendría como propósito limitar su autonomía, sino más bien dos objetivos estratégicos: uno, reducir su vulnerabilidad ante intereses creados, pues la delincuencia organizada es eso, son intereses creados, como puede haber otros, y dos, facilitar la rendición de cuentas del Poder Judicial ante la sociedad, no ante el Ejecutivo”, dijo.

El excanciller señaló que si se logra la ecuación de tener un Poder Judicial fuerte y que obedezca a la ciudadanía y no a los intereses creados, además de fortalecer la parte operativa y de investigación de los órganos de seguridad pública municipales, estatales y federales con la utilización de la tecnología e incluso la Inteligencia Artificial, se tendrán más carpetas judicializadas y por ende habrá menos impunidad en el país.

“Dicha reforma (al Poder Judicial) va a depender de cuál sea el equilibrio en el Poder Legislativo, si no, difícilmente se va a lograr, pero sí es indispensable, por eso en mi plan de seguridad ‘A.N.G.E.L’ no la puse en primer lugar, porque sería tanto como trasladar todo el tema de seguridad a una hipótesis del futuro.

“Por eso empecé por donde yo estoy seguro de que podemos hacerlo, sin lugar a duda, porque ya lo hice en la Ciudad (de México), lo hicimos cuando trajimos todas las cámaras, creamos un sistema muy complejo que funcionó, nos dio buenos resultados y no estoy planteando que la tecnología sustituya todo el programa, a las personas y a los elementos que deben intervenir, pero la tecnología te ayuda (…) Hoy en día con la Inteligencia Artificial, cruzando eso con el registro vehicular y con muchos otros datos, puedes meter hasta el predial, para saber de quién es el predio a donde llegó la moto, donde va el asesino y detenerlo de inmediato y con un sistema judicial más fuerte, se quedarán en la cárcel esos delincuentes”.

Ebrard Casaubón aseguró que el plan que propone para la seguridad en el país, en donde la tecnología debe ser vital para la resolución de delitos, aumentará en cinco veces la capacidad de investigación. “Y si logramos que esas investigaciones sean judicializadas, con un Poder Judicial que responda a los ciudadanos y no a intereses de delincuentes, tendremos un país con mejores condiciones de seguridad”.

Ministerios públicos deben fortalecerse: Creel

Santiago Creel Miranda, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, aseguró que el Poder Judicial debe pasar por un proceso de profesionalización de los ministerios públicos, para que más carpetas de investigación sean judicializadas y la impunidad en el país disminuya.

En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana, Santiago Creel dijo que incluso tendría que ser creado un instituto que permita a los ministerios públicos una capacitación constante y con ello se permita ir avanzando en la carrera profesional de éstos, para que cada vez haya menos lugar a situaciones que permitan la liberación de delincuentes por la mala integración de una carpeta de investigación o por decisión arbitraria de un juez.

Te recomendamos: Un proceso mal llevado puede dividir a los partidos: Santiago Creel

“En primer lugar, lo que necesitamos es adaptar el número de ministerios públicos a las necesidades reales que tiene el país, hoy en día un ministerio público, si hiciera su trabajo, debería de resolver más mil 500 casos en el año, eso es imposible humanamente, no hay manera, entonces se tiene que multiplicar el número de ministerios públicos, de acuerdo con la población, para que sea un número que pueda atender durante el año los asuntos que se le vayan presentando.

“En segundo lugar se requiere una amplia capacitación, muchos de los asuntos se pierden porqué están mal planteados por los ministerios públicos, porque las carpetas de investigación están mal hechas, entonces la capacitación se vuelve algo clave.

“Tercero, debe de organizarse un instituto que permita que los ministerios públicos estén al día se estén renovando y que existan exámenes de manera regular para que vayan pasando y vayan avanzando sus carreras, pero a través de una competencia en exámenes abiertos y con capacitación que les permita ir cada vez avanzando en su carrera profesional”, expuso.

Santiago Creel Miranda consideró que hay áreas de oportunidad para fortalecer al Poder Judicial y la discusión futura deberá centrarse en fortalecer su autonomía, pero también reforzar sus acciones, para que cada vez se cierre la puerta a la impunidad.

“Ninguno de los poderes debe de invadir la competencia de otro y hoy el Presidente lo hace, pues prácticamente un día sí y otro también lo invade, sobre todo cuando exhibe a los jueces que emiten sentencias en contra del gobierno, los presiona y también a los marcos de justicialos descalifica, los insulta, los amedrenta, exhibe sus bienes sus declaraciones patrimoniales, todo esto genera no solamente una inadecuada división de poderes, sino genera una confrontación entrepoderes y no hay cosa peor para el país que los poderes estén confrontados, que no dialoguen, que no se coordinen, que no actúen de manera solidaria para sacar al país adelante y si a ello le agregamos que deben profesionalizarse, si eso se logra, tendríamos otro escenario de seguridad y justicia en el país”.

(Con información de Scarleth Pérez | El Sol de León - Oscar Reyes | El Sol de Irapuato)