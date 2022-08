Dan “Manita de gato” al parque de Valle del Real; vecinos solicitan que se coloque maya ciclónica [Video-Fotos]

León Gto.- Desde muy temprana hora trabajadores del municipio comenzaron a trabajar en las inmediaciones del parque de la colonia Valle del Real, se pavimentarán las canchas, se podarán los árboles y el pasto, además que se incluirán juegos y nuevas especies de plantas, trabajos que fueron del agrado de los vecinos.

Mediante un recorrido realizado por El Sol de León, se percató que comenzaron los trabajos con la poda de árboles, además que se estaban colocando llantas alrededor del parque, mismo que se encuentra en el cuadrante de las calles Real del Carmen, Valle del Desván, Real de la Victoria y el bulevar Atotonilco, muy cerca también del bulevar Epsilon.

Los mismos trabajadores que estaban en el sitio, aseguraron que se comenzaron los trabajos desde muy temprano el día jueves, por su parte, obra pública comenzó a hacer una zanja por el borde del parque, en la cual estaban colocando llantas de vehículos, como una forma de delimitar el parque.

Sin embargo desde aproximadamente ocho días atrás se podaron los árboles más grandes y se cortó la maleza más grande y se comenzó a colocar algunas especies de plantas y árboles para darle mayor vista a dicho parque.

Algunos vecinos de la zona, que observaron todos los trabajos se mostraron contentos, ya que era un sitio el cual se encontraba descuidado y era un lugar al que muchas familias acuden a pasar una tarde de domingo o inclusive muchos jóvenes lo utilizan para realizar ejercicio.

“Si lo están haciendo bien, se ve que está quedando bonito, antes estaba descuidado, ya esto le da otra vista al lugar, así nos motivan a venir más seguido al parque y con más seguridad”, mencionó Teresa, vecina de la zona.

“Nosotros venimos a veces al parque, pero está bien que mejoren el parque, aunque sería mejor si le pusieran maya o lo hicieran privado para los vecinos, porque a veces pasan muchos locos y hacen lo que quieren aquí en el parque”, comentó Miguel Ángel, vecino que se encontraba compartiendo una tarde en familia.

Aunque los habitantes de la colonia Valle del Real, mencionaron que el parque no sufre de la inseguridad que se ve en otras zonas de la ciudad, sí aseguraron que hay mucha gente que va a comer y deja su basura en todos lados o inclusive vehículos que pasan sobre el bulevar Atotonilco han llegado a arrojar basura mientras se encuentran en marcha.

“Nosotros los vecinos hemos plantado algunos árboles para hacer más grande este pulmón que tiene la colonia, me dio gusto pusieron todo eso esas mesitas la gente viene a comer, yo creo que va a quedar bien ya cuando termine, ojalá no dejen de venir estos señores para podar más que nada, que no se descuide”, Eduardo Reyes.