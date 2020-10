GUANAJUATO, Gto., (OEM-Informex).- A partir del 1 de enero de 2021, Héctor López Santillana tendría que aumentarse el sueldo en 27 mil 357 pesos, si acatara la recomendación salarial que aprobó ayer el Congreso local para los 46 Ayuntamientos para 2021.

Y es que actualmente, el Presidente Municipal de León gana 129 mil 478 pesos, en términos brutos, es decir, sin descuentos, al mes.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local De 20 mil pruebas realizadas en Guanajuato, sólo 8% podría adquirir inmunidad

Pero de acuerdo con la recomendación salarial que hicieron los diputados, tendría que ganar 156 mil 834 pesos, también en términos brutos. Es decir, que hoy gana menos de lo que debería.

Aunque, como su nombre lo dice, estos montos establecidos por los diputados no son obligatorios, sino que queda al libre albedrío de los presidentes municipales, síndicos y regidores aumentarse o disminuir su sueldo.

Los síndicos también

En cuanto a los síndicos Leticia Villegas Nava y Christian Cruz, quienes ganan actualmente 64 mil 738 pesos brutos, también tendrían que aumentar su sueldo, pues el Congreso local recomendó que ganen 78 mil 416 pesos brutos al mes.

Esto significa que si acataran la sugerencia, tendrían que percibir 13 mil 678 pesos más mensualmente, sin descuentos.

En la recomendación del Congreso local para todo el Estado, destaca que los alcaldes de León, Irapuato, Silao, Celaya, Salamanca, Guanajuato y San Miguel de Allende tendrían que continuar con los salarios más altos, encabezados por Héctor López Santillana con cerca de 157 mil pesos mensuales. 3 diputados de Morena votaron en contra. Guadalupe Salas Bustamante votó a favor.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Bajará violencia con captura de “El Azul”

Si hicieran caso a los diputados, la alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua tendría una percepción salarial mensual que asciende a más de 146 mil pesos al igual que el de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez; la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, con más de 125 mil pesos, al igual que el presidente municipal de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villareal García. El aumento salarial sugerido es del 3.5 por ciento.

Alejandro Navarro Saldaña de la ciudad de Guanajuato con 115 mil pesos, igual que el de Silao, Antonio Trejo Valdepeña; el alcalde de Dolores Hidalgo, Miguel Ángel Rayas Ortiz, con 104 mil pesos mensuales, así como el de San Francisco del Rincón, Javier Casillas Saldaña.

En su intervención, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, aclaró que solamente se trata de una propuesta “es una sugerencia, nosotros no podemos ir por arriba del artículo 115 Constitucional donde le da la autonomía al municipio, no depende de nosotros el sueldo, nosotros solamente lo sugerimos y no solamente por dedazo o porque queremos que algún municipio gane una cosa y otra otro”.