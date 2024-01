"López Obrador tiene en sus manos el proyecto del agua para Guanajuato”, gobernador

León, Gto.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que el proyecto de agua para la entidad está en manos del gobierno federal encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Aunque a finales del 2023 el mandatario estatal anunció que sería en enero cuando se reuniría con el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo, para presentarle las propuestas de un nuevo proyecto, dijo que todavía sigue pendiente.

“Los tiene en sus manos ahorita el gobierno de López Obrador, ya lo dijimos, tenemos propuestas, fuimos con Germán (Martínez Santoyo) estuvimos muy bien, quedó que en enero venía, lo voy a invitar a comer unos huaraches y lo voy a invitar para ver las propuestas que le hicimos”, dijo.

Esto luego de que durante su visita a León esta semana, la precandidata de Morena, Partido Verde y PT, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que hay un plan hídrico nacional con la tecnificación del agua que se usa para el campo donde está incluído Guanajuato.





Cerrar su gobierno con broche de oro

Sin embargo, Diego Sinhue comentó que antes terminar su administración presentará otros proyectos para cerrar de manera contundente su administración como la Prepa Militarizada donde se usará un recurso de hasta 100 millones de pesos.

“Vamos a hacer la Prepa Militarizada, el puente vehicular de la Luz y el Eje Metropolitano, ahí es un trafical en los semáforos, se está haciendo el proyecto ejecutivo, va a tardar un par de meses, no me va a tocar inaugurarla, pero la voy a dejar encaminada, vienen otras obras que son muy buenas, pero no las puedo anunciar todavía, denme chance de anunciarlas en el informe, no saben la inversión que voy a hacer”; agregó.





Pide a partidos que no postulen a delincuentes

En materia electoral, el mandatario estatal pidió a los partidos políticos que no postulen a gente ligada al crimen organizado para garantizar un proceso en paz sin asesinatos.

“Primero pedirles a los partidos que no postulen gente ligada al crimen organizado porque luego es una de las broncas, meten, ya a cualquier huachicolero lo hacen candidato y luego ahí vienen las broncas, primero pedirles a los partidos que tengan la decencia de poner gente medianamente decente o por lo menos que no sean criminales y quien reciba una amenaza por favor que presenten la denuncia para ponerles protección”.

Aseguró que durante este proceso habrá vigilancia en todo el estado y no sólo en los municipios del corredor industrial para garantizar la seguridad de las y los guanajuatenses durante tiempos de elecciones.